У Києві пройде фестиваль фарб Холі: що відомо про захід і коли відбудеться

Організатори планують провести дійство 5 червня, обіцяють багато конкурсів та кольорові "бої" фарбами

Щорічний традиційний фестиваль Холі, який влаштовують в Індії відбудеться в Києві. Захід запланували на початок літа. Про це повідомляють на офіційній сторінці фестивалю.

Холі – свято весни, пробудження життя та яскравих фарб в Індії. В Києві його відсвяткують 5 червня на ЮБК, щоб познайомити ближче киян та гостей міста з традиціями індусів. Термін проведення перенесли з весни (сезон святкування в Індії), бо клімат України несприятливий для влаштування івенту.

У програмі заходу обіцяють не лише "бої" фарбами, а й інші активності:

Боді-арт та аніматорів для дітей; Традиційні розписи мехенді; Виступи та майстер-класи індійського танцю; DJ-сети впродовж свята; Сюрприз в кінці фестивалю.

Ціна на квиток від 250 до 749 гривень. Вартість залежить від кількості фарб, які пропонують до конкретних пропозицій.

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