У Кенії виготовили перший в світі джин із ягід ялівцю

Одна пляшка коштує 2 700 гривень

У Кенії створили дебютний джин в алкогольній культурі з ягід ялівцю – Procera. Він уже надійшов у продаж в Великобританії, про це пише Spirited Zine.

Ягоди для напою вирощують у високогір'ї Кенії. Рецептура джину також містить дев'ять локальних інгредієнтів із континенту, серед яких корінь марокканського ірису, сомалійський мед і мадагаскарський рожевий перець.

Джин Procera Фото: The Drinks Business

На сьогодні випущено лише 6 000 пляшок, а в цілому бренд виробляє тільки 100 одиниць в день. Procera продають в США, Гонконгу, Великобританії, Франції та Німеччини.

Один із креаторів Procera Роджер Йоргенсен впевнений, що використання свіжого африканського ялівцю зробить їх джин впізнаваним серед конкурентів.

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