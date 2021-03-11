У Кенії виготовили перший в світі джин із ягід ялівцю
Одна пляшка коштує 2 700 гривень
У Кенії створили дебютний джин в алкогольній культурі з ягід ялівцю – Procera. Він уже надійшов у продаж в Великобританії, про це пише Spirited Zine.
Ягоди для напою вирощують у високогір'ї Кенії. Рецептура джину також містить дев'ять локальних інгредієнтів із континенту, серед яких корінь марокканського ірису, сомалійський мед і мадагаскарський рожевий перець.
На сьогодні випущено лише 6 000 пляшок, а в цілому бренд виробляє тільки 100 одиниць в день. Procera продають в США, Гонконгу, Великобританії, Франції та Німеччини.
Один із креаторів Procera Роджер Йоргенсен впевнений, що використання свіжого африканського ялівцю зробить їх джин впізнаваним серед конкурентів.
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