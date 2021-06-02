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У Карпатах очікують туристичний бум літом-2021. Але ціни на послуги не будуть вищі тогорічних

Сьогодні, 08:00

У 2021 році прайс на оренду та харчування місцеві не підвищували – можна бюджетно відпочити

Фото: Pixabay

На справжній бум туристів очікують цього літа у Карпатах. Місцеві сподіваються побити торішній рекорд. Журналісти новин "Сьогодні" порахували та повідомили, скільки буде коштувати відпочивальникам відпустка у горах.

Під кінець травня у Карпатах відсутній натовп туристів. Місцеві називають цей період міжсезонням та чекають відпочивальників за кілька тижнів у Яремче, Верховині та Ворохті.

Люди їдуть з мегаполісів у Карпати за краєвидами та природою. Цьогоріч їх ще здивують цінами, бо їх місцеві жителі не підвищували. Орендувати кімнату можна менше, ніж за тисячу гривень.

"600 гривень – це окрема кімната з санвузлом, плюс там двоє можуть проживати", – каже Ліза Маркусь, власниця садиби.

Фото: скриншот

Не хочете проживати в кімнаті – можете зняти цілий будинок. Але це вийде дорожче вдесятеро.

Фото: скриншот

Щодо харчування – тут теж на кожен смак та гаманець. Пообідати у Карпатах, за бажання, можна і за двісті гривень.

"В середньому вартість тарілки салату може бути 30-40 гривень, звичайно, якщо це "Цезар", то він десь 100 гривень. Так само порція борщу, гуцульського чи якогось", – каже Ліза Маркусь, власниця садиби.

Щодо розваг, то їх у Карпатах чимало: квадроцикли, катання на конях, чани, походи в гори. Наприклад, щоб вилізти на вершину Говерли з екскурсоводом та групою з 15-ти чоловік, треба заплатити 1200 гривень.

Експерт із туризму Юрій Соломченко рекомендує їхати туристам у Карпати не менше, ніж на тиждень.

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