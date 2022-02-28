Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

До яких груп не можна додаватися – їх створюють диверсанти

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 14:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Такі групи створюються російські окупанти, щоб дізнаватися дані про міста і краще розуміти географію міст
Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти
Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти / Фото: pixabay.com

Сьогодні п'ятий день вторгнення Росії в Україні. Окупанти беруться за будь-які методи, аби лише впровадитись у довіру до українців, але в них нічого не вийде, якщо ми будемо обережними. Раніше ми писали, як відрізнити російського окупанта від українця. Але що робити, якщо ворог вступає в мережеву комунікацію, прикидаючись "своїм"? Розповідаємо.

Ми безмежно віримо у наші збройні сили, але не впадаємо в ейфорію, адже воює з великим континентом. Вороги все частіше починають створювати Telegram-канали з фейковою інформацією, а також групи, мета яких – дізнатися краще місцевість.

Реклама

Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають до чату або групи під назвою "Перекличка районів", відразу віддаляйтеся звідти.

– йдеться у повідомленні.

Також про фейк повідомила Національна поліція.

Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти
Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти / Фото: Telegram

Реклама

Повідомляємо, що такої афери нема! Довіряйте лише перевіреній інформації, яку можна дізнатись на офіційних каналах державних органів. Бережіть себе та своїх близьких. Ми працюємо, захищаємо.

Нагадаємо, де взяти онкопрепарати під час війни з Росією – список контактів та організацій.

Також важливо знати, що робити людям при аваріях на хімічних об'єктах.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти