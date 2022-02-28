До яких груп не можна додаватися – їх створюють диверсанти

Такі групи створюються російські окупанти, щоб дізнаватися дані про міста і краще розуміти географію міст

Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти / Фото: pixabay.com

Сьогодні п'ятий день вторгнення Росії в Україні. Окупанти беруться за будь-які методи, аби лише впровадитись у довіру до українців, але в них нічого не вийде, якщо ми будемо обережними. Раніше ми писали, як відрізнити російського окупанта від українця. Але що робити, якщо ворог вступає в мережеву комунікацію, прикидаючись "своїм"? Розповідаємо.

Ми безмежно віримо у наші збройні сили, але не впадаємо в ейфорію, адже воює з великим континентом. Вороги все частіше починають створювати Telegram-канали з фейковою інформацією, а також групи, мета яких – дізнатися краще місцевість.

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МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!



‼️ ВАЖЛИВО ‼️ Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районів", відразу видаляйтесь звідти. Це роблять диверсанти, аби дізнаватися дані про місто. - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 27, 2022

Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають до чату або групи під назвою "Перекличка районів", відразу віддаляйтеся звідти.

– йдеться у повідомленні.

Також про фейк повідомила Національна поліція.

Фейкові групи в Telegram, які створюють диверсанти / Фото: Telegram

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Повідомляємо, що такої афери нема! Довіряйте лише перевіреній інформації, яку можна дізнатись на офіційних каналах державних органів. Бережіть себе та своїх близьких. Ми працюємо, захищаємо.

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