У Грецію можна летіти без ПЛР-тесту: куди ще послабили правила в'їзду українцям

Туристів запрошують відпочивати без ПЛР-тесту в Туреччину, Кіпр, Чорногорію та інші країни. Але є додаткові умови!

Греція з 14 травня відкрила свої кордони для українців і відвідати її можна без здачі ПЛР-тесту, як і Туреччину, Албанію, Чорногорію, Північну Македонію та Кіпр. Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Відправитися у перераховані країни можна без здачі ПЛР-тесту, але в деяких з них є додаткові вимоги для в'їзду.

Греція відкрита для вакцинованих туристів, або тих, хто має свіжий ПЛР-тест. Спростила в'їзд для відпочивальників і Туреччина. З 15 травня в країні не потрібно пред'являти ПЛР-тест, а перед в'їздом необхідно лише заповнити електронну анкету.

Не треба робити ПЛР-тест і тим українцям, які хочуть поїхати на відпочинок до Чорногорії чи Албанії. Без тестів та вакцинації туристи можуть відправитися і до Північної Македонії. Але Кіпр готовий приймати лише вакцинованих туристів, або з результатом на негативне ПЛР-тестування.

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