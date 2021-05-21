У Диканці на Полтавщині зацвів масштабний Бузковий Гай (фото)

Там зростає декілька сортів бузку, один із яких посадили 200 років тому

У Диканці на Полтавщині зацвів бузковий гай, але з запізненням через несприятливу погоду. Незважаючи на затримку, він тішить своїм запахом і цвітом відвідувачів. Про це повідомляють у новинах "Сьогодні".

Фото: скриншот

Бузковий парк із історію на Полтавщині вражає своєю красою та запахом цвіту. Його звелів посадити 200 років тому поміщик Віктор Кочубей для своєї доньки, яка хворіла туберкульозом. Тоді й з'явився перший сорт цвіту на локації, пізніше висадили сотні кущів на місці глиняного кар’єру.

Цьогоріч через прохолодну погоду Бузковий Гай розквітнув набагато пізніше, ніж зазвичай. Але аромат, кажуть, стоїть просто неймовірний.

"Це сферичної такої форми гай, який розділений на чотири сектори маленькими доріжками. На даний момент тут зростає декілька видів і сортів бузку. А самим Кочубеєм двісті років тому було посаджено один вид бузку", – каже фахівець з рекреації регіонального ландшафтного парку "Диканський" Катерина Онищенко.

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