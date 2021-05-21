Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Диканці на Полтавщині зацвів масштабний Бузковий Гай (фото)

Сьогодні, 15:21

Там зростає декілька сортів бузку, один із яких посадили 200 років тому

У Диканці на Полтавщині зацвів бузковий гай, але з запізненням через несприятливу погоду. Незважаючи на затримку, він тішить своїм запахом і цвітом відвідувачів. Про це повідомляють у новинах "Сьогодні".

Фото: скриншот

Бузковий парк із історію на Полтавщині вражає своєю красою та запахом цвіту. Його звелів посадити 200 років тому поміщик Віктор Кочубей для своєї доньки, яка хворіла туберкульозом. Тоді й з'явився перший сорт цвіту на локації, пізніше висадили сотні кущів на місці глиняного кар’єру.

Цьогоріч через прохолодну погоду Бузковий Гай розквітнув набагато пізніше, ніж зазвичай. Але аромат, кажуть, стоїть просто неймовірний.

"Це сферичної такої форми гай, який розділений на чотири сектори маленькими доріжками. На даний момент тут зростає декілька видів і сортів бузку. А самим Кочубеєм двісті років тому було посаджено один вид бузку", – каже фахівець з рекреації регіонального ландшафтного парку "Диканський" Катерина Онищенко.

Нещодавно ми розповіли про унікальну Долину нарцисів на Закарпатті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Страх і захоплення! Атмосферні місця Київщини, які всі хочуть відвідати 5 унікальних місць України, які варто побачити з висоти пташиного польоту До Чернівців на вікенд: розповідаємо, де знайти інстаграмні місця
Полтава бузок туристичний маршрут
Реклама

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Популярні статті

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 15:51Смачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

Новини партнерів

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Кто виноват? Оля Цибульская прокомментировала развод Dzidzio
Кто виноват? Оля Цибульская прокомментировала развод Dzidzio
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти