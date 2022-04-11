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Український Хатіко: Ріні місяць чекає господарку, жорстоко вбиту чеченцями – вражаючі фото

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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11 квітня, 18:21
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Ріні в селі Макарів не дочекається господарку Тетяну – її поховали місяць назад на подвір’ї
Ріні місяць чекає господарку, жорстоко вбиту чеченцями
Ріні місяць чекає господарку, жорстоко вбиту чеченцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Світлини з сумними домашніми тваринами, які залишилися без господарів через російську агресію, облетіли Мережу. Серед них - фото пса Ріні, який місяць вірно чекає господарку, зарізану чеченцями. Фото та історію до сліз опублікували в телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

Вірний собака Ріні породи акіта-іну місяць чекає господарку Тетяну на порозі будинку в Макарові. Він не здогадується, що вона більше не повернеться. Жінка не встигла евакуюватися, тож стала жертвою чеченців. Тіло постраждалої поховане на тому ж подвір'ї будинку.

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Коли до селища увійшли кадировці, Тетяна у своєму будинку чекала на подругу, з якою вони мали поїхати. Один із окупантів вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Ніхто не знає скільки днів мучили жінку. Пізніше люди розповіли, що ґвалтівника вбив російський солдат, а Тетяну поховали на подвір'ї цього ж будинку, – пишуть в телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

Ріні хотіли забрати волонтери до притулку, але той відмовляється, приймаючи лише їжу. Активісти в пошуках нової сім’ї для українського Хатіко, яка готова прихистити його та допомогти з реабілітацією.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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