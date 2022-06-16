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Українська телеведуча показала Ірпінь до та після російської окупації (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 червня, 18:00
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Страшні кадри, на які просто нема сил дивитися. Ось на що перетворилося місто-казка, яке не підкорилося "російському світу"
Як одна країна орків знищує наш світ лише за те, що ми не хочемо бути як вони
Як одна країна орків знищує наш світ лише за те, що ми не хочемо бути як вони / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча телеканалу Shakhtar TV Юлія Палько опублікувала у своєму Instagram-акаунті шокуюче відео. Дівчина вирішила показати, як виглядав Ірпінь до та після російської окупації. Вона роздрукувала знімки вуличок, багатоповерхових та приватних будинків, таунхаусів та зон відпочинку серед сосен, якими так славився Ірпінь.

На тлі цих фото вона зняла відео того, що залишилося після визволення міста – розруха, знищені життя та майно людей, які просто хотіли будувати своє щасливе майбутнє.

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Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
Ірпінь до та після російської окупації
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Поранений, але нескорений, – написала Юлія у пості під відео.

Не можемо не погодитись із Палько. Частину міста знищено, але українці обов'язково відбудують те, що в них хотіли відібрати, та повернуть свою свободу і незалежність.

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Нагадаємо, під час російського вторгнення в Україну окупанти планували взяти під контроль Ірпінь, Бучу та Гостомель, щоб оточити Київ із західного напрямку. З 25 лютого ці місця були названі найнебезпечнішими у Київській області. 28 березня Ірпінь було повністю повернено під контроль ЗСУ. У нашій пам'яті назавжди залишиться трагедія мешканців цих міст, які стояли на заваді "російського світу".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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