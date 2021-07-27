Нова Хортиця для туристів – 3 проекти (фото)

Всі ідеї належать студентам, які перемогли на конкурсі "Хортиця – втілення мрії". Вони допоможуть зробити острів зручнішим для туристів

Хортицю зроблять ще привабливішою для туристів / Фото: www.ukraine-is.com

Острів Хортиця стане ще привабливішим для туристів, адже там з'явиться незвичайна стежка, де можна буде ходити босоніж, спостерігати за тваринами і прокладати власні веломаршрути за допомогою спеціального додатку.

Острів Хортиця / Фото: Depositphotos

У втіленні цих ідей допоможуть ГО "Запоріжжя. Платформа спільних дій ", ВАТ" Запоріжсталь "Групи Метінвест і Національний заповідник" Хортиця", передає IZиндустриалка.

На реалізацію трьох кращих ідей студентів Запорізького національного університету було виділено 300 тис.грн. Які це проекти – розповідаємо далі.

1 ідея. Проект з додатком для велосипедистів

В Хортиці з'явиться додаток для велосипедистів / Фото: Unsplash

Ідея "Спільнота" студента четвертого курсу історичного факультету ЗНУ Сергія Ващенко допоможе розробити загальну систему пішохідної та велосипедної навігації на острові Хортиця.

Коли все буде в одному додатку, то люди зможуть прокладати власний маршрут і ділитися ним з іншими.

2 ідея. Зимівник для тварин, за якими можна спостерігати

В Хортиці можна буде спостерігати за тваринами / Фото: PxHere

Четвертокурсниця факультету іноземної філології ЗНУ Ірина Ульченка представила ідею "NEzumno" ("Не холодно"). Дівчина пропонує розмістити на Хортиці зимівник для тварин і встановити там камери, щоб люди зможуть спостерігати за ними.

Також планується встановити інформативні стенди, які допоможуть відвідувачам слухати тварин, що живуть на Хортиці.

3 ідея. Спеціальна стежка для любителів ходити босоніж

Хто такі барефутери і чому вони не носять взуття / Фото: Pexels

Ідея "Вarefoot" також належить Ірині Ульченка. Вона запропонувала прокласти на 2-3 км спеціальну стежку з різних природнім покриттям: піском, деревом, каменем, травою, мохом і ін. А пройти по цій стежці туристам потрібно буде босоніж.

Депутат, віце-президент з питань сталого розвитку Професійної асоціації екологів України Валерія Заружко сказала, що президент України Володимир Зеленський проголосив відродження Хортиці – одним із пріоритетів державної політики в сфері туризму і культури.

Всі три ідеї студентів будуть доопрацьовані і найближчим часом перетворяться на масштабні проекти, які реалізують на острові Хортиця.

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