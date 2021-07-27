Нова Хортиця для туристів – 3 проекти (фото)

Острів Хортиця стане ще привабливішим для туристів, адже там з'явиться незвичайна стежка, де можна буде ходити босоніж, спостерігати за тваринами і прокладати власні веломаршрути за допомогою спеціального додатку.
У втіленні цих ідей допоможуть ГО "Запоріжжя. Платформа спільних дій ", ВАТ" Запоріжсталь "Групи Метінвест і Національний заповідник" Хортиця", передає IZиндустриалка.
На реалізацію трьох кращих ідей студентів Запорізького національного університету було виділено 300 тис.грн. Які це проекти – розповідаємо далі.
1 ідея. Проект з додатком для велосипедистів
Ідея "Спільнота" студента четвертого курсу історичного факультету ЗНУ Сергія Ващенко допоможе розробити загальну систему пішохідної та велосипедної навігації на острові Хортиця.
Коли все буде в одному додатку, то люди зможуть прокладати власний маршрут і ділитися ним з іншими.
2 ідея. Зимівник для тварин, за якими можна спостерігати
Четвертокурсниця факультету іноземної філології ЗНУ Ірина Ульченка представила ідею "NEzumno" ("Не холодно"). Дівчина пропонує розмістити на Хортиці зимівник для тварин і встановити там камери, щоб люди зможуть спостерігати за ними.
Також планується встановити інформативні стенди, які допоможуть відвідувачам слухати тварин, що живуть на Хортиці.
3 ідея. Спеціальна стежка для любителів ходити босоніж
Ідея "Вarefoot" також належить Ірині Ульченка. Вона запропонувала прокласти на 2-3 км спеціальну стежку з різних природнім покриттям: піском, деревом, каменем, травою, мохом і ін. А пройти по цій стежці туристам потрібно буде босоніж.
Депутат, віце-президент з питань сталого розвитку Професійної асоціації екологів України Валерія Заружко сказала, що президент України Володимир Зеленський проголосив відродження Хортиці – одним із пріоритетів державної політики в сфері туризму і культури.
Всі три ідеї студентів будуть доопрацьовані і найближчим часом перетворяться на масштабні проекти, які реалізують на острові Хортиця.
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