ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

Першу сходинку посів напій не за всі гроші світу, але з великим потенціалом

Популярне віскі, яке ще називають "вода життя" завжди в колі обговорень і в чеках на барі. Але серед сотні брендів та тисячі смаків складно вибрати довершений варіант, який здивує. Тому ми з власником премії "Найкращий сомельє України 2009 року" та амбассадором двох брендів віскі (в 11 країнах світу) Іваном Бачуріним розповімо про 5 найкращих віскі. В добірці побачите напої від 1200 до 5 тисяч гривень, які допоможуть розсмакувати ідею та родзинку віскі на максимум.

Іван Бачурін — сомельє з 21-річним досвідом роботи Фото: Instagram: Іван Бачурін

Redbreast 12 y.o.

Хотіли спробувати унікальне віскі з Ірландії? Redbreast 12-річної витримки із дистиллерії Middleton саме таке. Якщо ви поціновувач напою, то обов'язково протестуйте цей варіант, бо він визнаний найкращим у категорії Single Pot Still. Виробляють його з солодженого і несолодженого зерна та з потрійною перегонкою, які є традиційними для цієї дистиллерії.

Віскі Redbreast Фото: скриншот

Впізнаваною родзинкою напою є заварене лляне насіння, яке відчутне в ароматі та смаку після першого ковтка. Redbreast складно знайти на експортному ринку, але в Україні його реально побачите на прилавках.

Орієнтовна ціна – 2 тис. гривень.

Бурбон Booker's семирічної витримки категорії Small batch – це безпрограшний варіант. Його оцінять, навіть, новачки, які все життя говорили, що віскі – "складний" напій. Йому притаманний складний смак і аромат, які миттєво закохають вас у цей алкоголь. Особливість напою у витриманих бочках, які розміщують на вершині складів облаштованих металом. Такий підхід типовий для витримки віскі з Кентуккі.

Віски Booker's Фото: скриншот

Завдяки цьому розташуванню температура стріхи впливає на міцність напою: влітку вона висока, а зимою навпаки – низька. Амплітуда температури досягає до 50 градусів, і її результатом є висока міцність напою – більше 62,5 градусів. Цей факт робить стиль Booker's унікальним та єдиним віскі в індустрії, яке не втрачає кондицію в бочках при витримці, а навпаки підвищує її.

Орієнтовна ціна - 4 тис. гривень.

Hibiki 17 y.o.

Це варіант для перфекціоністів, які люблять віскі! Японський Hibiki 17-річної витримки здивує вас своїм смаком. Кредо цього напою – досконалість у всьому. Якщо хочете відчути, яка вона довершеність на смак у форматі віскі, то спробуйте Hibiki.

Віски Hibiki Фото: скриншот

Унікальність напою у категорії блендед, відповідно, в його основі мікс із декількох видів спиртів. Віскі витримують не лише в американських та іспанських діжках із під хересу, а й японського дубу Мідзунара. У Японії кажуть, що він наповнює його традиційним ароматом храму. В його ароматі відчуєте аромат рози, лічі, розмарину та сандалового дерева, які комплексно роблять його сильним конкурентом односолодовому віскі з аналогічною витримкою.

Орієнтовна ціна – 5-6 тис. гривень.

Johnnie Walker Black label

Johnnie Walker 12-річної витримки є візитною карткою Шотландії з другої половині 19 століття. Воно одне з найпопулярніших віскі своєї категорії в історії. Напій з категорії блендед, як і Hibiki. В його основі – преміальні солодові сорти.

Віскі Johnnie Walker Black label Фото: скриншот

Воно завжди виграє на сліпих дегустаціях віскі. Іван Бачурін зазначив, що на одній зі сліпих проб учасники після побаченої пляшки сказали, що напій програє іншим 13 конкурентам. Але він переміг, і за нього проголосувало 28 із 29 дегустаторів. Бо його складність та елегантність смаку – варті уваги. Ви також можете його розсмакувати!

Орієнтовна ціна – 1200 гривень.

Glenmorangie Original

Шотландський односолодовий віскі Glenmorangie Original 10-річної витримки посів першу сходинку. Його унікальність у процесі виготовлення: для напою використовують дистиляційні куби, які мають найвищу "шию" в індустрії шотландського віскі. Уявіть: вони заввишки 5 метрів та 14 см. Це приблизна висота дорослого жирафа! Завдяки їм напій має легкий та свіжий смак.

Віскі Glenmorangie Original Фото: скриншот

З 1983 року і до сьогодні це віскі посідає першу сходинку найпродаваніших серед сотні виробників Шотландії. В Україні також оцінили його смак: з 2013 року воно залишається найпопулярнішим односолодовим віскі на ринку.

Glenmorangie Original люблять за збалансований смак з солодовими, апельсиновими та медовими нотами.

Орієнтовна ціна – 1200 гривень.

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