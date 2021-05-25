ТОП-5 вин, які варто спробувати: рекомендації професійного сомельє

Кожна пляшка унікальна по-своєму, ціна стартує від 3200 до 20 тисяч гривень

Яке вино варто скуштувати Фото: Unsplash

Вино – популярний напій з історією, на всі випадки життя. Більшість людей обирає саме цей вид алкоголю, бо культура його споживання захоплює. Але як обрати особливі варіанти серед багатьох на ринку, які варто спробувати хоча б раз в житті? З цим допоміг розібратися професійний сомельє Іван Перчеклій. Читайте добірку з п'яти позицій та спробуйте унікальність на смак.

Професійний сомельє Іван Перчеклій Фото: Instagram: percheklii_sommelier

1 – Рouilly Fumé Baron de L De Ladoucette 2017

Перше вино – біле сухе Baron de L від французького виробника De Ladoucette. В його основі виноград совіньон блан. Сьогодні найпопулярніші вина цього сорту з Нової Зеландії. Але, щоб розуміти достеменно совіньйони на смак та технологію виготовлення, треба знати їхню історію. Якщо хочете порозумітися з ними, то продегустуйте класику – французький Baron de L з виноробного регіону "Долина Луари". З нього треба починати та брати за взірець, бо його технологічні особливості в основі технологій світових виробників! Ще цей сорт згаданого виробника вважають іконою стилю виноробства.

De Ladoucette Pouilly-Fume Baron de L Фото: скриншот

Аромат вина Baron de L свіжий, з нотками чорної смородини, цитрусів і трав'яними відтінками. У першому ж ковтку відчуєте легкість кремових нот і відсутність домінуючої кислотності. Варіант ідеальний для літнього сезону і дегустаторів, які хочуть знати про совіньон все!

Орієнтовна ціна – 3500 гривень.

2 – Meursault Terres Blanches Regnard 2017

Наступний фаворит – біле сухе Meursault Terres Blanches від французького виробника Regnard з Бургундії. В його основі виноград шардоне. В порівнянні з іншими виноробними регіонами Франції, які беруть за основу аналогічний сорт, цей виробник виграє. Бо його легкий смак та аромат зрозумілі людям, вино легко п’ється і водночас не втрачає унікальності.

Meursault Terres Blanches Regnard 2017 Фото: скриншот

Вино витримане в дубових діжках і має фруктовий смак, середню кислотність та довгий післясмак. Вам запам'ятається його аромат ванілі, яка не виходить на перший план, а доповнює запах хлібної скоринки.

Орієнтовна ціна – 3200 гривень.

3 – Chambolle Musigny Premier Cru Joseph Drouhin 2015

Наступний варіант – сухе червоне вино з піно-нуар Chambolle Musigny Premier Cru від Joseph Drouhin. І знову – Франція, але регіон Бургундія. Люди, які люблять легкість та елегантність піно-нуар мають спробувати цей варіант. Бо перераховані переваги відчутні у смаку та ароматі. А зазначений регіон – еталон у виготовленні вина з сорту піно-нуар.

Chambolle Musigny Premier Cru Фото: скриншот

Стиль локальної виноробні намагаються повторити, але мало кому вдається! Це вино не потребує поспіху – його треба смакувати поволі. І обов'язково з правильного келиха у форми тюльпана.

Орієнтовна ціна – 5 300 гривень.

4 – Château Haut-Brion 2011 року

Вінтажне вино з потенціалом Château Haut-Brion також варте уваги та дегустації. Однойменна виноробня з Бордо входить у 5-ку найкращих у регіоні. А ще вона перша почала просувати вина нового стилю у 17 столітті і виробляти високоякісні напої. Тож пляшку червоного сухого в основі якого виногради: каберне совіньон, мерло та каберне фран також не варто оминати.

Château Haut-Brion 2011 року Фото: скриншот

На смак ви відчуєте баланс та солодкі таніни. Аромат здивує поєднанням чорної смородини, чорносливу та нотками інших ягід. Зауважте, у нього насичений смак і воноа найдорожче у нашій добірці.

Орієнтовна ціна - 20 тисяч гривень.

5 – Vintage Port 2003 року

Завершує нашу добірку вінтажний портвейн з Португалії Vintage Port від Graham's. Виноград для цього портвейну збирають виключно в роки найкращого врожаю у регіоні Дору. Він сподобається любителям червоних солодких вин. Спокійно можете його вживати як дижестив.

Портвейн Graham's, Vintage Port Фото: скриншот

На смак ви відчуєте ожину і таніни. Довгий післясмак із солодкими нотами вас вразить. А його аромат – це фруктова історія з нотками фіалки, троянди, спецій і трав. Якщо ви завжди обираєте сухі вина, то зверніть увагу все ж на попередні варіанти.

Орієнтовна ціна – 3500 гривень.

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