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ТОП-5 чудес України, які зобов'язаний подивитися кожен

Сьогодні, 14:46

Ведучий проекту "мисливці за дивами" репер ХАС розповів про Тараканівський форт, Бакоту і село Оксанівка, які обов'язково потрібно побачити

19 квітня о 9:50 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра тележурналу цікавих історій "Мисливці за дивами". Ведучий проєкту відомий репер ХАС (Назар Хассан) поділився власною добіркою цікавих місць в Україні, відвідати які мусить кожен.

ТОП-5 чудес України, які зобов'язаний подивитися кожен
ТОП-5 чудес України, які зобов'язаний подивитися кожен

1. Бакота. Затоплене село

Село Бакота розташоване в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, але його унікальність в тому, що ви не знайдете його на жодній карті. Адже історія цього села закінчилася в 1981 році. Відтоді воно вважається затопленим. Сьогодні – це територія Національного природного парку "Подільські Товтри". Тут унікальний клімат, неймовірна природа й історія місцевості, що зачаровує.

Бакота. Затоплене село
Бакота. Затоплене село
Фото: скриншот

Як дістатися: найзручніше добиратися на автомобілі від Кам'янець-Подільського, а ще з міста кожні 30 хвилин йде маршрутка до Старої Ушиці, водій скаже, де вам краще вийти, а від зупинки муситимете пройти пішки 3 км. А остання маршрутка звідти йде о 16:00, тому в Бакоту краще вирушати рано вранці.

Де зупинитися: житла зі зручностями в цих краях немає, але для любителів екзотики – це ідеальне місце. Там розташоване наметове містечко, а також є можливість взяти в оренду трейлер. А якщо ви віддаєте перевагу відпочинку з комфортом – краще зупинитися в Кам'янець-Подільському.

2. Тараканівський форт

Унікальна споруда, яка є пам'яткою XIX століття, розташоване за декілька кілометрів від міста Дубно Рівненської області. Тараканівський форт використовували як місце дислокації солдатів Російської Імперії для захисту західних кордонів. Так була споруджена система унікальних і потужних оборонних укріплень. Тараканівському форту присвячено безліч легенд. Місцеві гіди запевняють, що в ньому є примари солдатів, які досі бродять безлюдними коридорами легендарного місця.

Таракановський форт
Таракановський форт
Фото: vidviday

Як дістатися: найкраще добиратися на своєму авто або з групою туристів. ДО того ж транспорт залишити біля ґрунтової дороги. Далі вирушити пішки – всього 7 хвилин, і ви на місці. Також туристам варто звернути увагу на особливості місцевості – краще вирушати з гідами і спеціальним обмундируванням, адже форт руйнується просто на очах.

Де зупинитися: в невеликому, але затишному місті Дубно можна знайти житло на будь-який смак.

3. Село Оксанівка на кордоні з Молдовою

Село розташоване в Ямпільському районі Вінницької області. Населення дуже маленьке – близько 60 осіб. Проте місцевість дуже колоритна – неймовірні види, залишки печерного монастиря й історія, що чарує. А ще буквально через річку розташована Молдова!

Село Оксанівка на кордоні з Молдовою
Село Оксанівка на кордоні з Молдовою
Фото: facebook.com/kzt.VYDNOKOLO

Як дістатися: транспортна розв'язка погана, дороги є не скрізь, тому краще добиратися на особистому авто і з картою, адже Мережа ловить далеко не скрізь.

Де зупинитися: можна домовитися про ночівлю з місцевими жителями або ж зупинитися в Вінниці, приїхавши в село на невелику екскурсію.

4. Кам'янець-Подільський

Місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області – одне з найбільш відвідуваних українськими мандрівниками. Особливу увагу варто приділити старій частині міста. Саме там розташовані відомі архітектурні пам'ятки: фортеця, ратуша, мости і храми. Місцевість просто чарує красою і захоплює історією.

Кам'янець-Подільська фортеця
Кам'янець-Подільська фортеця
Фото: www.instagram.com/traveling_lapping/

Як дістатися: доїхати до міста можна як на власному транспорті, так і на громадському – туди їздять потяги й автобуси. У самому місті розвинене транспортне сполучення, хоча і сам він дуже компактний.

Де зупинитися: в місті безліч готелів і хостелів – можна вибрати на будь-який смак і гаманець.

5. Буцький каньйон

Каньйон розташований біля села Буки Черкаської області. Це одна з найдивовижніших природних пам'яток України. З каньйону відкриваються карколомні види. А ось внизу біля води можна побачити руїни першої в Україні гідроелектростанції. На самому початку каньйону розташований галасливий двометровий водоспад.

Букский каньйон
Букский каньйон
Фото: tamtour.com.ua

Як дістатися: найзручніше на авто. Відстань від Києва менше 200 км.

Де зупинитися: їхати сюди можна як на один день, так і на всі вихідні, якщо є бажання відпочити з палатками.

Водночас туристам Мальти за перебування на курорті виплачуватимуть до 200 євро.

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Джерело: Сьогодні
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