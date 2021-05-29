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Куди летіти у червні: ТОП-3 країни за ціною від 13 тис. грн на двох

Сьогодні, 09:15

Гайд-листи з найважливішою інформацією для планування відпустки

Плануєте поїздку в червні за кордон? Ми поспілкувалися з тревел-експертом Веронікою Шепетюк про ТОП-3 туристичні напрямки. Їх ми рекомендуємо для відпустки на початку літа. У статті розповіли про ціни, популярні курорти та коронавірусні вимоги. А також про періоди, коли найнижча ціна бронювання турів.

Вероніка Шепетюк – власниця туристичної агенції
Вероніка Шепетюк – власниця туристичної агенції
Фото: Instagram: veronas_

Туреччина

Які курорти радимо: відомі точки Туреччини розташовані біля Середземного узбережжя та Егейського моря. Щоб обрати вдалий варіант – орієнтуйтеся на погодні умови, які різні в місцевостях у червні.

Відпочинок біля Егейського моря на початку літа сподобається любителям прохолодної погоди. Тамтешня температура повітря – 30-32 градуси, а моря – 21-22. Якщо любите тепло, то їдьте все ж в середині червня або під кінець місяця. На Середземному узбережжі клімат комфортніший для відпустки – температура повітря 30-35 градусів, а моря – 23-24.

Туреччина
Туреччина
Фото: Pexels

Які ж курорти там відвідати? Якщо оберете Середземне узбережжя, то Кемер, Сіде, Аланію чи Белек. До Аланії запровадили прямий чартерний рейс з України (28 травня), тому вона буде найпопулярнішою у цьому сезоні. Нагадаємо, що з аеропорту Анталії до Аланії автобусом близько двох годин їзди. Добиратися стало простіше! До речі, вона ще й дешевша, якщо порівняти з Кемером.

Якщо ви за Егейське море – бронюйте готелі в Бодрумі та Мармарисі і насолоджуйтеся локальними горами та вражаючими краєвидами на грецькі острова, яких біля Середземного моря немає.

Ціни: прайс туру залежить від періоду відвідування країни. Якщо ви летите на початку червня, то вартість буде на 2-3 тисячі менша, ніж наприкінці місяця. Вина цьому – старт високого сезону в липні.

Семиденний відпочинок на курортах Середземного узбережжя на двох, з перельотом, трансфером, страховкою і проживанням у 4* готелі обійдеться від 13 тисяч гривень. Якщо оберете 5* середнього рівня – від 16 тисяч гривень.

Відпустка на курортах Егейського моря дорожча, ніж Середземного узбережжя. Бо відпочинок прирівнюється до європейського, навіть ландшафтами Бодрум схожий на Грецію. Туристам треба заплатити за семиденний відпочинок у 4* готелі, квитки у два кінці, трансфер та страховку – від 16 тисяч гривень, у 5* – від 25 тисяч.

Вимоги щодо COVID-19: ПЛР-тести не потрібні для в'їзду, але необхідно заповнити анкету на сайті. І не раніше, ніж за 72 години до вильоту!

Чорногорія

Які курорти радимо: візитна картка країни, яку обожнюють туристи, – Святий Стефан. Ще одна мейнстрімна місцевість – Будва, де бюджетно і завжди багато туристів. Бо колорит вабить людей з усього світу. Якщо ви за спокійний відпочинок – обирайте Петровац. Ще серед топкурортів – Бечічі, Рафаїловичі, Котор.

Зверніть увагу: Адріатичне море прогрівається довше від інших і воно холодніше, ніж Егейське. Навіть у серпні його складно назвати комфортним, скоріш освіжаючим. У червні його температура – до 21 градуса, щодо повітря, то воно орієнтовно 30 градусів.

Чорногорія
Чорногорія
Фото: Pexels

Ціни: у Чорногорії "Все включено" та готелі не користується популярністю, як у Туреччині чи Єгипті. Бо любителям активного відпочинку, які мало проводять час в орендованому житлі, місцеві пропонують вілли та апартаменти. Відповідно, на них можна зекономити, бо прайс бюджетніший, якщо порівняти з готелями. За семиденний відпочинок на двох, із трансфером, перельотом у два кінці та сніданками ви заплатите від 18 тисяч гривень. Якщо без них – від 15 тисяч гривень. Послуга з вечерею обійдеться від 22 тисяч гривень.

Вимоги щодо COVID-19: країна зустрічає туристів без тесту, але під час повернення до України необхідно його зробити, або ж бути на самоізоляції 14 днів. Але не без бонусу: Чорногорія пропонує українцям безкоштовне тестування у своїй країні, щоб туристи не робили його, коли повернуться додому.

Кіпр

Які курорти радимо: у топі залишається Айя-Напа, яку любить молодь. А для сімейного відпочинку – ідеальний Протарас. Любителям зелених ландшафтів та історії Кіпру рекомендуємо прямувати до Пафоса. Бо його традиційні пам'ятки, які занесені до ЮНЕСКО, вражають – одна з родзинок місцевості. І останній курорт – Лімасол, який вважають преміальним. Так, якість обслуговування і готелі – на високому рівні, бюджетно тут не відпочинете.

Врахуйте, що тут Середземне море, як і в Туреччині. У червні на Кіпрі температура повітря близько 30-35 градусів, а води – 23-24.

Кіпр
Кіпр
Фото: Pexels

Ціни: за семиденний відпочинок на двох з перельотом у два кінці, страховкою та проживанням у економних віллах чи апартаментах зі сніданками ви заплатите від 17 тисяч гривень. Якщо входитиме вечеря, то від 20 тисяч гривень. Проживання в готелях дорожче: 4* з послугою "Все включено" вартує від 25 тисяч гривень, а 5* – від 50 тисяч.

Вимоги щодо COVID-19: перед вильотом потрібно зробити тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Також необхідна реєстрація на Cyprus Flight Pass перед польотом. У Кіпрі в аеропорту вимагають зробити повторний ПЛР-тест за власні кошти, який коштує 30 євро.

Нещодавно ми розповіли, чому варто летіти на Сейшели і скільки коштує така подорож.

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