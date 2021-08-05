Їдемо ловити хвилю на українських курортах: 3 популярних місця та їх ціни

Плануєте відпустку в останній місяць літа в Україні? Life Сьогодні розкажуть про ТОП-3 морських напрямки, які ви оціните

3 популярних курорта в Україні та їх ціни

Про найпопулярніші вітчизняні курорти говорили з тревел-експертом Анною Кришталь, яка нещодавно розповідала про країни для відпустки у серпні.

До слова, якщо хочете провести останній місяць літа на максимум – скористайтеся порадами з календаря Life Сьогодні.

Анна Кришталь – тревел-експерт / Фото: пресслужба

Ціни вказано на момент публікації.

Найдешевше житло шукали на Booking.

Як щодо Одеси?

Одесу жартома називають курортом для багатіїв. Це й не дивно, бо наше нещодавно дослідженні з експерткою показало, що в Єгипті та Туреччині відпочивати врази дешевше. Якщо все ж не буде наснага відвідати людні пляжі Чорне море, то врахуйте наступне.

Ціни проживання на 7 днів на двох: прайс на 2 готель зі сніданками стартує від 12500 гривень. Якщо оберете хостел, то заплатите від 3200 гривень без харчування. Найпопулярніше житло для оренди – апартаменти в центрі, ціна на них стартує від 12 тис. гривень за тиждень.

До слова, а за найдорожчі апартаменти треба 60 тис. гривень заплатити.

Одесу називають курортом для багатіїв / Фото: Pexels

Ціни на їжу: ланч у їдальнях обійдеться від 100 гривень, в закладі орієнтовно від 150 гривень, а якщо ви за преміальний ресторан, то за напій та страву заплатите мінімум 300 гривень.

Локації must visit: прогуляйтеся центральною вулицею Дерибасівською, відвідайте Приморський бульвар, Тещин міст, Потьомкінські сходи та Соборну площу. І, звісно, завітайте на ринок "Привоз", щоб відчути особливу атмосферу, яка є лише в Одесі.

Якщо плануєте відвідати пляжі, то завітайте на "Відрадний", "Аркадія", "Ланжерон", які входять у список ТОП. І скористайтеся добіркою найкращих терас Одеси для відпочинку літом про які ми писали раніше.

Ще один мейнстримний курорт – Затока

Він знаходиться за 70 км від Одеси, і сюди приїжджають туристи, які хочуть зекономити на відпочинку. Бо прайс тут менший, ніж в згаданому місті, але це не єдина перевага Затоки. Курорте село невелике, тож його компактність сприяє зручному відпочинку. Словом, вам не прийдеться спеціально шукати базу для бронювання близько до моря та переплачувати (як з житлом в Одесі), бо там все неподалік і ціни прийнятні.

Ціни на проживання на 7 днів на двох з урахуванням переїзду з Києва: за базу відпочинку з харчуванням заплатите від 3600 гривень, якщо без їжі – від 2 тис. гривень. А за покращені умови треба віддати від 12400 гривень.

У Затоку приїжджають туристи, які хочуть зекономити на відпочинку / Фото: booking.com

Ціни на їжу: якщо забронюєте базу без харчування, то пообідайте в локальних їдальнях. В багатьох із них діє послуга комплексних обідів: за сніданок, обід та вечерю заплатите від 200 гривень на одного.

Локації must visit: туристи в Затоці бронюють екскурсії та їдуть в українську Венецію, яка знаходиться у Вилково, Одесу або Центр культури вина "Шабо". Якщо ви полюбляєте історичні локації, то гайда до Аккерманської фортеці, яка в 20 км від курорту.

І на завершення – Залізний Порт!

Як щодо відпочинку в курортному селищі Залізний Порт на Херсонщині? Щоправда, ціни там вищі, ніж у Затоці, але нижчі, ніж у Одесі. Туристи відзначають, що в Залізному Порті чистий пляж протяжністю 4 км, який не конкурує з Затокою. Перевірите?

Ціни на проживання на 7 днів на двох з урахуванням переїзду з Києва: за проживання у відпочинкові базі з харчуванням заплатите від 4550 гривень, а без їжі – від 3400 гривень. Оренда найдорожчої бази в селищі вартує без харчування 22500 гривень. Зауважте, що туристи оплачуюють курортний збір за період відпочинку від 7 до 15 грн за день. Прайс залежить від місця розташування бази.

Ціни в Залізному Порті вищі, ніж у Затоці / Фото: facebook.com

Ціни на їжу: якщо забронюєте базу без харчування, то пообідайте в локальних їдальнях. В багатьох із них діє послуга комплексних обідів: за сніданок, обід та вечерю заплатите від 200 гривень на одного.

Локації must visit: туристичні пам’ятки відсутні, тому мандрівники їдуть на екскурсії неподалік курорту. Наприклад, в заповідники "Асканія-Нова", Олешківські піски, або Кінбурнську косу.

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