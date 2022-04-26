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ТОП-15 затребуваних спеціальностей на фрілансі під час війни

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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26 квітня, 16:26
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Як змінився попит 15 спеціалізацій до та після війни та хто разом з SMM-спеціалістами сьогодні заробляє менше – розповідаємо
Найпопулярніші спеціальності для віддаленої роботи
Найпопулярніші спеціальності для віддаленої роботи / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Під час війни попит серед онлайн-професій змінився. Платформа Freelancehunt зробила порівняльну аналітику попиту ТОП-15 спеціалізацій до та після війни та куди готові інвестувати замовники з України. Інформацію опублікували на сайті AIN.UA.

Аналізували дані за 31 день до та під час повномасштабної війни. Оцінювали ТОП-15 спеціалізацій за сумами гонорарів та кількістю проєктів.

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ТОП-1 залишилися вебдизайнери: до війни – 10.61% замовлень, а після – 10.58%. Серед клієнтів зріс попит на створення дизайну вебсайтів, розробку логотипів та ілюстративних замовлень.

ТОП-2 стали копірайтери з 3.66% замовлень. Кількість замовлень до війни становила 6.47%. На сходинці ТОП-3 – дизайнери сайтів із попитом 3.53% замовлень під час війни. Кількість до війни менша – 3.41%.

ТОП-15 спеціалізацій на фрілансі під час війни

  1. Вебпрограмування – 10.58%.
  2. Копірайтинг – 3.66%.
  3. Дизайн сайтів – 3.53%.
  4. Ілюстрації та малюнки – 3.41%.
  5. PHP – 3.19%.
  6. Реферати, дипломи, курсові – 2.87%.
  7. Переклад текстів – 2.84%.
  8. HTML/CSS верстка – 2.39%.
  9. Англійська мова – 2.18%.
  10. Логотипи – 1.96%.
  11. Парсинг даних – 1.94%.
  12. Банери – 1.91%.
  13. Python – 1.89%.
  14. Написання статей – 1.82%.
  15. SMM – 1.82%.

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У воєнний стан замовники найбільше готові інвестувати у веброзробку. До війни бюджет спеціалізації становив 12,2%, а під час війни — 15,89%. Це зумовлено необхідністю бізнесу адаптувати сайти до нових реалій.

ТОП-15 спеціалізацій, куди будуть інвестувати замовники

  1. Вебпрограмування – 15.89%.
  2. Дизайн сайтів – 6.18%.
  3. Розробка сайтів під ключ – 4.24%.
  4. Пошукове просування (SEO) – 3.87%.
  5. Копірайтинг – 3.66%.
  6. PHP – 3.49%.
  7. HTML/CSS верстка – 3.29%.
  8. Ілюстрації та малюнки – 3.03%.
  9. Переклад текстів – 2.60%.
  10. Написання статей – 2.36%.
  11. Контекстна реклама – 2.32%.
  12. Логотип – 2.14%.
  13. Javascript – 1.65%.
  14. Python – 1.55%.
  15. Англійська мова – 1.50%.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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