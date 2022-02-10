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Тільки не Дубай! 5 маловідомих місць, де відпочивають місцеві в ОАЕ

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 16:38
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Де ховаються місцеві з Дубаю, поки туристи тусять біля Бурдж Халіфи – дізнаєтеся в матеріалі
Тільки не Дубай! 5 маловідомих місць, де відпочивають місцеві в ОАЕ
Тільки не Дубай! 5 маловідомих місць, де відпочивають місцеві в ОАЕ

Дубай – це найпопулярніше місто в ОАЕ, яке прогресує щохвилини. Згадайте лише його найбільше оглядове колесо світу Ain Dubai. Потік туристів там 12 місяців поспіль, попри високий прайс на тури та нестерпну погоду в низький сезон. Ми поцікавилися, де відпочивають місцеві жителі, поки тисячі мандрівників з усього світу досліджують дубайські принади.

"Сьогодні" поспілкувалися з Олександрою Кириченко, яка чотири роки мешкала в Дубаю. Дівчина знає про реальне життя місцевих: нам розповіла, куди жителі Дубаю виїжджають щотижня та що роблять, щоб відпочити від мегаполіса й абстрагуватися від натовпу туристів.

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Олександра Кириченко мешкала в Дубаю 4 роки
Олександра Кириченко мешкала в Дубаю 4 роки / Фото: пресслужба

Влаштовують Staycation

Staycation – тур вихідного дня до іншого емірату, який триває з п’ятниці по суботу. Люди, які живуть в Дубаю, звикли до метушні, сотні туристів та щоденних заторів. Інколи вони влаштовують Staycation, щоб абстрагуватися від дубайського двіжу, який триває 24/7.

Їдуть до еміратів заради контрасту, де панує спокій: Рас-ель-Хайми, Ель-Фуджайри чи Умм-ель-Кайвайну. Бронюють готель, чілять і перезавантажуються протягом двох днів. Готелі пропонують місцевим спеціальні Staycation-офери. Зазвичай, місцевих не заселяють в 5-зірковий готель з опцією "Все враховано", пропонують їм проживання на сніданках та вечерях чи лише сніданках.

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/ Фото: Pexels

Завдяки Staycation-оферу, відпочивати з опцією "Все враховано" для місцевих стало можливим. Але дводенний відпочинок їм буде коштувати дорожче, ніж туристам, які прилетіли в готель за турпакетами.

До речі, якщо ви українець і оформили передчасно Staycation-офер у турагента й приїхали до готелю, будьте готові, що вам можуть відмовити в заселенні.

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Їдуть на гору Jebel Hafeet в еміраті Абу-Дабі

Jebel Hafeet – гора в околицях міста Ель-Айн, що розташована в еміраті Абу-Дабі. В Ель-Айні народився перший президент країни і правитель Абу-Дабі — шейх Заїд ібн Султан Аль-Нах'ян. Місцеві возвеличують це місто й навідуються сюди щовихідних.

Люди їдуть на гору Jebel Hafeet заради краєвиду. Бо її висота – 1249 метрів над рівнем моря. Найкращі пейзажі Абу-Дабі тут, адже це найвища точка емірату та друга за висотою гора ОАЕ.

/ Фото: booking.com

Вони влаштовують обід чи вечерю в ресторані при готелі Mercure Grand Jebel Hafeet, де є оглядовий майданчик, щоб розгледіти красу навколо. Ціни в ресторані нижчі за середні, якщо порівняти з дубайськими прайсами.

/ Фото: booking.com

Кому мало часу за трапезою, заселяється у готель. За двомісний делюкс-номер з виглядом на поле для гольфу платять 1300 гривень за добу, а за представницький люкс – 3400 гривень.

/ Фото: booking.com

Влаштовують барбекю в пустелі

Місцеві люблять їхати в пустелі інших еміратів на барбекю. Беруть авто, автентичну їжу, сімейство чи друзів. Алкоголь під час посиденьок вживають рідко – надають перевагу кальянам.

Не всі їдуть на власному авто, дехто користується послугами туристичних агенцій та оплачує приблизно 800 гривень за тур. В ціну враховані сафарі на дюнах, обід та розважальна програма. Звісно, пропозицією частіше користуються туристи, але й місцеві не виключення.

Один з найпопулярніших місць, де роблять барбекю – туристичний центр Mleiha в місті Шарджа. Тут місцеві влаштовують не лише трапезу просто неба, а й катання на квадроциклах, польоти на параплані, сафарі в пустелі, практики з йоги тощо.

/ Фото: discovermleiha.ae

І ще: відвідувачі люблять споглядати зоряне небо. Ця послуга коштує – від 800 гривень до 2 тис. гривень за одного (ціна вказана за годину).

/ Фото: discovermleiha.ae

Їдуть в Оман заради природи

Місцеві ОАЕ часто й до держави Оман на Аравійському півострові навідуються. Аргумент цьому – нетипова природа. Погодьтеся, що поєднання пустель, гір, пляжів з білим піском, бірюзової води та зеленої рослинності вразить кожного.

Гучних вечірок там мінімум – місцеві цінують Оман за спокій під час відпочинку та можливість абстрагуватися від галасу мегаполісу, який є в Дубаї.

/ Фото: booking.com

Влаштовують екстремальні активності на вершині Jebel Jais

Місцеві люблять не лише спокійно поїсти просто неба й насолодитися красою ОАЕ, а й влаштувати екстрим. За активностями (оцінять люди не зі слабкими нервами), їдуть на найвищу вершину ОАЕ – Jebel Jais (гора Хаджар). Її висота – 1934 метри, а розташована вона за 60 км від емірату Рас-ель-Хайма, який "Сьогодні" нещодавно відвідали.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

На Jebel Jais розташований найдовший зіплайн світу висотою 1680 метрів. Він занесений до "Книги рекордів Гіннеса" за звання найдовшого, бо його протяжність – 2832 метри. Екстремали, які люблять драйв, спускаються з нього.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Місцеві в горах ночують в кемпінгах та влаштовують трапези просто неба. І, як би це не звучало дивно, приїжджають, щоб подивитися на сніг. Наприкінці зими температура повітря в горах знижується до 0 градусів та випадає сніг. Локали спеціальної їдуть туди, щоб насолодитися зимою в ОАЕ.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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