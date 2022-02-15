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Доба – 44 тис. гривень! Володимир Остапчук з дружиною на Мальдівах – дивіться фото їх райської вілли

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 16:24
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Пара живе в райських умовах – за тижневе проживання туристи платять приблизно 275 тис. гривень
Доба - 44 тис. гривень! Володимир Остапчук з дружиною на Мальдівах - дивіться фото їх вілли
Доба - 44 тис. гривень! Володимир Остапчук з дружиною на Мальдівах - дивіться фото їх вілли

Поки одні відпочивають на елітному Буковелі в Україні, інші – летять на Мальдіви та насолоджуються райським місцем за статки. Український ведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною зараз на Мальдівах. Ми покажемо, в яких умовах живе сімейство за 44 тис. гривень на добу та чому їх вілла – місце, де хотів би побувати кожен.

Де заселилося сімейство?

Остапчук з дружиною обрали 5-ти зірковий готель InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Міжнародна сітка InterContinental відома у всьому світі – в 60 країнах ви побачите її преміальні готелі. Нагадаємо, що найдорожчий номер у Києві ми знайшли в цьому ж готелі. Ціна за добу становила – 431 360 гривень .

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Які умови пропонують у віллі вартістю 44 тис. гривень за добу?

Пара заселилася в двоповерховій віллі на воді, яка в перші секунди сподобалася Володимиру Остапчуку. У сторіс в Instagram ведучий зробив рум-тур та підписав одне з відео словами "Можна тут залишитися назавжди?".

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До речі, він прилетів на відпочинок 15 лютого, відпустка його дружини розпочалася швидше на декілька днів.

Що ж там у віллі такого, скажете ви? У володінні туристів велика спальня, вітальня, дві роздільних вбиральні, ванна кімната. І родзинки вілли – тераса та басейн з виглядом на океан.

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Дружина Христина нещодавно опублікувала фото заходу сонця, коли вигляд з басейну був найкращий. Лише погляньте на рожеву палітру, вона зачаровує!

Ми перевірили подобову вартість вілли для двох на Booking. Ціна становить - 44 тис. гривень. Сніданки у вартість враховані. За тижневе проживання заплатите приблизно 275 тис. гривень. Зауважте, що брати в оренду віллу подобово дорожче, краще одразу заплатити за 7 днів відпочинку та заощадити.

На питання Володимира Остапчука "Можна тут залишитися назавжди?" відповідь очевидна. Звісно, якщо зірвете джекпот!

Чи є дешевші вілли в готелі?

Так. Найбюджетніший варіант вілли над водою з басейном та бонусами від готельного клубу коштує 39 712 гривень (ціна за добу). У прайс враховано перебування у віллі двох осіб. Ціна вказана на сайті Booking. У віллі площею 100 м² є простора спальня та власний басейн.

/ Фото: booking.com

Найдорожчий варіант проживання в готелі на Booking – особняк з 2 спальнями і басейном поруч із пляжем, де доба перебування коштує 249 070 гривень. Туристи за ці гроші отримують люкс площею 535 м², де є кухня, спальня, ванна кімната, приватний басейн, вид на море і сад, а ще барбекю та міні-бар.

/ Фото: booking.com

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Один з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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