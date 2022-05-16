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Стюардеса розсекретила, як отримати безоплатний алкоголь на борту літака

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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16 травня, 18:47
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Необов’язково летіти бізнес-класом, щоб пити безоплатно шампанське на борту. Достатньо знати лайфхак стюардеси
Як отримати безоплатно алкоголь на борту літака - лайфхаки
Як отримати безоплатно алкоголь на борту літака - лайфхаки / Фото: moviefanatic

Проходження реєстрації та контролю в аеропорті - це стрес для людей. Для багатьох мандрівників келих вина чи шампанського після "випробувань" – must have під час польоту. Анонімна стюардеса розповіла The Sun, як отримати безоплатно алкоголь та чому бортпровідники наливають не всім. Спойлер: після прочитання ви не захочете одягати спортивний костюм на борт.

Стюардесам зазвичай дозволено давати пасажирам спиртні напої, коли вони захочуть, – зауважила анонімна бортпровідниця.

Необов’язково летіти бізнес-класом, щоб пити безоплатно шампанське на борту
Необов’язково летіти бізнес-класом, щоб пити безоплатно шампанське на борту / Фото: Getty Images

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Але в пасажирів більше шансів отримати безоплатний напій, коли немає повної посадки на борту. Непрофесійно пригощати одного, коли охочих десятки в літаку.

Стюардеса рекомендує бути ввічливими та дружелюбними з персоналом. Одяг під час польоту також впливає на рівень обслуговування та "алкогольні" компліменти від бортпровідників. В людей, які одягнені в спортивний костюм менше шансів отримати безоплатно келих шампанського.

Рекомендуємо прочитати про преміум-яхту директора Starbucks за 118 млн фунтів, яка схожа на 5-зірковий готель.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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