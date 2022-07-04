Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life No Stress

Стрес у котів – чим небезпечний для тварини і як заспокоїти вихованця

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кішки вміло маскують пережите емоційне потрясіння, і це небезпечно розвитком у них хвороб. Як власнику розпізнати стрес у котів та допомогти пухнастику – у статті
Стрес у котів помітити складно, він небезпечний для вихованця, тому важливо зуміти його заспокоїти
Стрес у котів помітити складно, він небезпечний для вихованця, тому важливо зуміти його заспокоїти / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Війна – стрес як для людей, так і для чотирилапих. Кішки дуже сильно страждають від стресу, але водночас – вміло його приховують. Чим небезпечний стрес для котів та кішок та як його розпізнати – розповіли uanimals.official.

Через стресу кішки стають не тільки більш вразливими, вони починають частіше хворіти: цукровий діабет, панкреатит, зневоднення та інші хвороби у котів дуже швидко розвиваються на тлі стресу.

Реклама

Якщо ваш кіт або кішка перенесли стрес, то важливо оточити пухнастика ще більшою турботою та любов'ю
Якщо ваш кіт або кішка перенесли стрес, то важливо оточити пухнастика ще більшою турботою та любов'ю

Щоб ваш вихованець скоріше пережив і забув стресові моменти, важливо зуміти переключити його увагу; оточити ще більшою турботою та любов'ю. Тваринам, як і людям потрібні фізичні навантаження, тому частіше грайте зі своїм котом або кішкою, придумайте активність, щоб пухнастик міг більше рухатися.

Це допомагає йому впоратися з психоемоційними навантаженнями. Якщо ви переїхали – то важливо виділити для вихованця безпечне місце. База безпеки для кота/кішки – їхня територія.

Реклама

Чим менше навколо тварини буде шуму і біганини, тим швидше вона розслабиться. Якщо кішка або кіт у сильному стресі, не їсть, відмовляється пити, зверніться до ветеринара: фахівець порадить заспокійливі препарати.

Також ми раніше писали, Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку – поради ветеринара.

А ще дізнайтесь, Як подружити котів – що робити, якщо взяли тварину з вулиці.

Реклама

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти