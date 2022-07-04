Стрес у котів – чим небезпечний для тварини і як заспокоїти вихованця

Кішки вміло маскують пережите емоційне потрясіння, і це небезпечно розвитком у них хвороб. Як власнику розпізнати стрес у котів та допомогти пухнастику – у статті

Стрес у котів помітити складно, він небезпечний для вихованця, тому важливо зуміти його заспокоїти / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Війна – стрес як для людей, так і для чотирилапих. Кішки дуже сильно страждають від стресу, але водночас – вміло його приховують. Чим небезпечний стрес для котів та кішок та як його розпізнати – розповіли uanimals.official.

Через стресу кішки стають не тільки більш вразливими, вони починають частіше хворіти: цукровий діабет, панкреатит, зневоднення та інші хвороби у котів дуже швидко розвиваються на тлі стресу.

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Якщо ваш кіт або кішка перенесли стрес, то важливо оточити пухнастика ще більшою турботою та любов'ю

Щоб ваш вихованець скоріше пережив і забув стресові моменти, важливо зуміти переключити його увагу; оточити ще більшою турботою та любов'ю. Тваринам, як і людям потрібні фізичні навантаження, тому частіше грайте зі своїм котом або кішкою, придумайте активність, щоб пухнастик міг більше рухатися.

Це допомагає йому впоратися з психоемоційними навантаженнями. Якщо ви переїхали – то важливо виділити для вихованця безпечне місце. База безпеки для кота/кішки – їхня територія.

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Чим менше навколо тварини буде шуму і біганини, тим швидше вона розслабиться. Якщо кішка або кіт у сильному стресі, не їсть, відмовляється пити, зверніться до ветеринара: фахівець порадить заспокійливі препарати.

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