Стильні новорічні листівки, які не соромно надіслати всім

Настав той самий час привітань та отримання немислимої кількості листівок від рідних та близьких у месенджерах. Зізнайтеся, кого не дратують всі ці 1001 картинка в чатах від сусідок, бабусь, тіток, і навіть мами.
Ці застарілі листівки викликають лише іронічну усмішку, невдоволення, або роздратування.
Що радує, всі вони – улюблені меми молоді на Новий рік 2022. Адже у кожного складається враження, що чим більше блискіток, тим щиріше вітання.
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Зізнаємося чесно, ми теж не любителі листівок, але подивимося правді у вічі, без цього не обійтися. Якщо ж вас таки наздогнали ці тридесятки котиків-сніжинок, не дратуйтеся: порахуйте до десяти, глибоко вдихніть.
Ну, а найголовніше, згадайте, рідні, близькі, сусіди, однокласники вітають вас не тому, що хочуть продемонструвати чудеса фотошопу, а справді думають про вас.
Хочемо відразу порадувати, щоб відправити їм у помсту настирливу картинку, вам не потрібно старатися. На щастя, ми знайшли не просто прийнятні варіанти, а навіть дуже стильні та красиві.
Представництво Viber в Україні разом з ілюстратором Інною Рудою створили дуже класні тематичні листівки до Різдва та Нового року 2022 року.
Вибрали для вас найкращі. Кілька варіантів стильних листівок, які урізноманітнять весь цей треш.
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