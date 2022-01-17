Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну

Стиль Злати Огневич

Чек-лист на січень

Кращі актори року

Книги місяця

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Сміятися, як Джим Керрі: 5 мемів, які піднімуть настрій кожному

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 11:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В день народження актора поділимося добіркою мемів, які знадобляться під час листувань
Сміятися, як Джим Керрі: 5 мемів, які піднімуть настрій кожному
Сміятися, як Джим Керрі: 5 мемів, які піднімуть настрій кожному

17 січня канадсько-американський актор Джим Керрі святкує ювілей. Сьогодні коміку виповнилося 60 років. Не заперечуйте, що він не асоціюється у вас з класним настроєм та жартами. "Сьогодні" поділяться добіркою мемів з актором, які змусять усміхнутися кожного. Вони життєві, тож ви захочете їх надіслати друзям замість тисячі слів. Деякі з них ви бачили в сценах популярних фільмів, де знімався Джим Керрі.

Шукали мем, щоб натякнути друзям про вечірку?

Ось він! Хитрий погляд Джима Керрі одразу натякає про грандіозні плани та веселе часопроведення.

Реклама

*Хтось сказав п’ятниця?

Хтось сказав п’ятниця?
Хтось сказав п’ятниця? / Фото: askideas.com

Далі – мем, який описує стан багатьох людей в перший місяць Нового року

Той момент, коли намагаєшся удати на роботі, що твій психологічний та фізичний стан в нормі після вихідних.

Реклама

*Я добре. Чому ти запитуєш?

Я добре. Чому ти запитуєш?
Я добре. Чому ти запитуєш? / Фото: askideas.com

Наступний мем для тих, хто любить "підтримувати" розмови

Мем знадобиться, якщо вас складно здивувати новою інформацією, бо ви завжди в курсі останніх подій. Надсилайте його друзям під час листування, коли будете обговорювати чергову мейнстримну тему.

Реклама

*Ох. Реально? Як цікаво.

Ох. Реально? Як цікаво.
Ох. Реально? Як цікаво. / Фото: askideas.com

Четвертий мем в добірці для "важливих" переписок

Активним користувачам соціальних мереж, які листуються в месенджерах 24/7, згодиться цей мем. Бо в кожного з них є знайомий, який забуває відповісти на важливе повідомлення.

*Коли хтось прочитав твоє повідомлення, але не відповів.

Коли хтось прочитав твоє повідомлення, але не відповів.
Коли хтось прочитав твоє повідомлення, але не відповів. / Фото: askideas.com

І на завершення – життєвий мем для любителів тестувати лайфхаки з Мережі

Не заперечуйте, що ви ніколи не намагалися повторити лайфхак з Pinterest, ТікТок чи Instagram, який завершувався фатально. Кожен з нас хоча б раз відчував себе Джимом Керрі.

*Той момент, коли спробував зробити зачіску з Pinterest.

Той момент, коли спробував зробити зачіску з Pinterest.
Той момент, коли спробував зробити зачіску з Pinterest. / Фото: askideas.com

Нещодавно ми розповідали, що Джим Керрі знявся в незвичайній постільній сцені.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти