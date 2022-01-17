В день народження актора поділимося добіркою мемів, які знадобляться під час листувань

Сміятися, як Джим Керрі: 5 мемів, які піднімуть настрій кожному

17 січня канадсько-американський актор Джим Керрі святкує ювілей. Сьогодні коміку виповнилося 60 років. Не заперечуйте, що він не асоціюється у вас з класним настроєм та жартами. "Сьогодні" поділяться добіркою мемів з актором, які змусять усміхнутися кожного. Вони життєві, тож ви захочете їх надіслати друзям замість тисячі слів. Деякі з них ви бачили в сценах популярних фільмів, де знімався Джим Керрі.

Шукали мем, щоб натякнути друзям про вечірку?

Ось він! Хитрий погляд Джима Керрі одразу натякає про грандіозні плани та веселе часопроведення.

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*Хтось сказав п’ятниця?

Хтось сказав п’ятниця? / Фото: askideas.com

Далі – мем, який описує стан багатьох людей в перший місяць Нового року

Той момент, коли намагаєшся удати на роботі, що твій психологічний та фізичний стан в нормі після вихідних.

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*Я добре. Чому ти запитуєш?

Я добре. Чому ти запитуєш? / Фото: askideas.com

Наступний мем для тих, хто любить "підтримувати" розмови

Мем знадобиться, якщо вас складно здивувати новою інформацією, бо ви завжди в курсі останніх подій. Надсилайте його друзям під час листування, коли будете обговорювати чергову мейнстримну тему.

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*Ох. Реально? Як цікаво.

Ох. Реально? Як цікаво. / Фото: askideas.com

Четвертий мем в добірці для "важливих" переписок

Активним користувачам соціальних мереж, які листуються в месенджерах 24/7, згодиться цей мем. Бо в кожного з них є знайомий, який забуває відповісти на важливе повідомлення.

*Коли хтось прочитав твоє повідомлення, але не відповів.

Коли хтось прочитав твоє повідомлення, але не відповів. / Фото: askideas.com

І на завершення – життєвий мем для любителів тестувати лайфхаки з Мережі

Не заперечуйте, що ви ніколи не намагалися повторити лайфхак з Pinterest, ТікТок чи Instagram, який завершувався фатально. Кожен з нас хоча б раз відчував себе Джимом Керрі.

*Той момент, коли спробував зробити зачіску з Pinterest.

Той момент, коли спробував зробити зачіску з Pinterest. / Фото: askideas.com

Нещодавно ми розповідали, що Джим Керрі знявся в незвичайній постільній сцені.