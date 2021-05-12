Скільки коштує тижневий відпочинок на яхті в Туреччині та що про нього необхідно знати
З Мармарису стартувала ціла українська флотилія, яка протягом тижня буде курсувати вздовж узбережжя Туреччини
Травневими святами українці скористалися не тільки для поїздок до родичів до Львова і Одеси. Деякі – поїхали на відпочинок на регату в Туреччині. Там у вихідні з Мармарису стартувала ціла українська флотилія, яка протягом тижня буде курсувати вздовж узбережжя Туреччини. Загалом – 28 яхт і катамаранів з двома сотнями українців на борту. Скільки коштує такий вид відпочинку, кому він підійде і, головне, де взяти яхту – про це в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Юлія Галушка розпитала у організатора української флотилії в Туреччині Павла Непша.
Скільки коштує відправитися на регату?
Цей відпочинок абсолютно можна порівняти за ціною відпочинку в готелі – 750-1000 євро. На яхті є капітан, який управляє судном, а саму яхту не обов'язково купувати – можна взяти в оренду. Ось тільки звичного вже для українців "all inclusive" в такій подорожі немає.
Де їсти, спати під час подорожі на яхті?
На яхті є всі комфортні умови для проживання – і для сну, і для приготування їжі. Яхта – як будинок на воді, де всі учасники задіяні і в прибиранні судна, і в приготуванні їжі, і в вечірниках. За словами актора і співака Антона Мухарського, такий відпочинок на яхтах йому нагадує атмосферу літніх таборів. Актор упевнений, що в морі поганих людей не буває.
Чим зайнятися жінкам на яхті?
Чоловіки займаються вітрилами, можуть щось лагодити. А жінкам, за словами Антона Мухарського, залишається тільки надіти купуальніки і милуватися інстаграмними видами, насолоджуватися морем і влаштовувати коктейльні вечірки вечорами.
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