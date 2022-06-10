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Синоптики попередили про різкі перепади погоди

Олексій Логінов Олексій Логінов
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10 червня, 15:31
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У низці регіонів очікуються грози
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На території України у суботу 11 червня очікується спекотна погода, ночі ж будуть прохолодними. Температура подекуди до 33 градусів вище нуля. Найспекотніше буде в центрі та на півдні країни. У частині областей опадів не очікується, але у низці регіонів пройдуть грозові дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Температура повітря прогнозується на 2 – 4 °С вище за кліматичну норму і буде більш характерною для липневих показників.

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Опадів не передбачається у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях. У цих регіонах температура повітря протягом дня досягне 32 градусів. Вночі температура зменшиться до 12-15 градусів.

У Києві цього дня стовпчики термометрів можуть піднятися до +33 градусів. Субота у столиці пройде без дощів, очікується мінлива хмарність.

На решті території нашої країни прогнозуються грозові дощі. У денний та вечірній час у деяких регіонах розвиватимуться купчасто-дощові хмари, що спричинять локальні зливи з грозами. Місцями можливі навіть град та шквалисте посилення вітру.

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Найвища температура – до +32 градусів очікується у центрі та на півдні України. У західних областях повітря прогріється до 26-29 градусів тепла.

Раніше синоптик Наталія Діденко з настанням літньої спеки нагадала про небезпеку пожеж.

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"Зараз потрібно бути дуже обережними з вогнем, тому що суха спекотна погода може миттєво сприяти, на жаль, швидкому поширенню пожежі. Бережемо себе, бережемо нашу природу, максимально дистанціюємося від дикунів", відзначила синоптик.

Крім того, необхідно подбати й про головний убір, який захищатиме від сонця.

Нагадаємо, весна у Києві стала однією з найхолодніших в останні роки. Найнижчими показники температури були у квітні. Крім того, весна-2022 увійшла до десятки найсухіших за час проведення спостережень.

Олексій Логінов
Олексій Логінов

У минулому – синоптик, тепер журналіст. У медіа з 2018 року. Вірю в науку та прогрес. Пишу про технологічні прориви, наукові відкриття. Мій друг – Укргідрометцентр, працюю з метеорологами, складаю прогнози погоди для "Сьогодні".

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