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Світ святкує неофіційний День маріхуани — він і 420: що потрібно знати про нього

Сьогодні, 15:09

Ключове про виникнення популярної години 4.20 та традиціях щорічного святкування

20 квітня щороку відзначають День маріхуани, або свято "4.20". І 2021 рік не виключення! Тому ми в 5 тезисах розповіли про особливості "зеленого" дня в календарі, а також улюблену годину 4:20 для курців. Після прочитання у вас зникне питання – "Чому ці цифри всюди: у мемах, кліпах і сленгу відомих реперів?".

Що означає набір цифр "4.20"?

4.20 (16.20, 4/20) – культовий час для куріння маріхуани. Ним шанувальники канабісу люблять називати й будь-який часовий проміжок протягом дня, а не лише 4.20 ранку чи обіду на годинниках. Для людей, які курять, наприклад, у 9:00 ранку, цей час автоматично стає ідеальним і сприймається як 4.20.

Словом, ця "тема" поширена серед шанувальників специфічної речовини. Та за останній час вона стає дотичною і до суспільства, яке не курить. Ви лише згадайте про популярне використання принту "4.20" на футболках (і не лише в кофішопах Амстердаму) і сленгу в піснях реперів, які не приховують своє "хобі".

Як виник традиційний час "4.20"?

Існує декілька інтерпретацій появи "особливих" цифр. Одна з найпопулярніших про тінейджерів із середньої школи Сан-Рафаеля в Каліфорнії. Про це повідомляє CNBC. Група школярів у 1971 році називала себе "вальдосами" і щодень після занять о 16.20 збиралася біля пам’ятника французького хіміка Луї Пастера і курила канабіс.

Куріння маріхуани
Куріння маріхуани
Фото: Pexels

Спочатку їх кодова фраза, яку знали лише вони була "4.20 Луї" і використовувалася у вузькому колі. Нею вони засекречено домовлялися про час та місце для куріння, а потім скоротили до "4.20". Згодом про код дізналися їхні однолітки. А сьогодні набір цифр популярний і без нього складно уявити індустрію канабісу і сленг любителів маріхуани. Хто б міг уявити, що креаторами популярного "4.20" були школярі...

Є ще версії, які дотичні до часу 4.20. Але їх називають фейковими!

В іншій теорії згадують про американського співака Боба Ділана у репертуарі якого є пісня "Rainy Day Women #12 & 35". Про це пише SongFacts. Його шанувальники подумали, чому б не помножити цифри з назви. В результаті вийшло 420. Так, безспірно, ідея оригінальна, але неправдива, поїхали далі.

А як вам версія про те, що канабіс містить в собі 420 активних хімічних сполук, які аргументують однойменну назву години? На перший погляд здається, що логіка тут прослідковується, але ні! Бо в ньому є понад 400 хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Про це пишуть у матеріалах Української військово-медичної академії.

Канабіс
Канабіс
Фото: Pexels

І наостанок згадаємо про версію, яку пов'язують з днем народженням Адольфа Гітлера, який народився 20.04. Якщо змінити розташування дати, то отримаємо "4.20".

Вангуємо, що останні три версії були спонтанно придумані шанувальниками речовини під час куріння. Погодьтеся, більшість з них – повна нісенітниця.

А чому саме 20 квітня?

Все просто. Популярний час для куріння – 4.20. Відповідно, 4 – місяць року за рахунком, тобто квітень, а 20 – дата місяця. Словом, концепція свята, особливості куріння канабісу і розвиток індустрії базуються на цих трьох цифра.

А як святкують "зелений" день в календарі?

Без вживання маріхуани не обходиться, звісно ж. Любителі канабісу з усього світу збираються у великі групи та курять – стартують о 16:20. Словом, це і є ключова активність і розвага.

Наприклад, у Гайд-парку, що в Лондоні сотні любителів канабісу щороку збираються на локації та в 16.20 починають куріння. І таких "пунктів", де в повітрі переважає запах трави у різних куточках планети в цей день тисячі. У Новій Зеландії в Університеті Отаго аналогічна історія.

Канабіс
Канабіс
Фото: Pexels

День "4.20" чекають і власники локальних кофішопів, бо знають, що отримають чи не найбільшу виручку за рік з огляду на популярне свято. До прикладу, компанія Invest in Cannabis підтверджує, що день "4.20" – чудова можливість для продажів. Про це повідомляє Vox. Вони порівнюють 20 квітня з Днем Святого Патріка, коли пиво розкуповують як гарячі пиріжки.

Нещодавно ми розповіли скільки триває ефект ейфорії після вживання канабісу.

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