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Росіянку не прийняли до вузу Лондона через війну в Україні, а потім вибачилися. Вирішили, що хороша?

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 травня, 12:00
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Розповідаємо, чому всі росіяни мають нести відповідальність за війну в Україні і в чому небезпека думок про невинність деяких
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Багато жителів ЄС, США та світу не розуміють, що росіяни знищують українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Мрією 33-річної росіянки Олени Лєдньової було вивчати готельну справу в магістратурі в Університеті Західного Лондона (UWL). Дівчина подала заявку минулого місяця і цього тижня отримала відмову. У листі від UWL було сказано, що не можуть прийняти її заявку через "політику університету у відповідь на останні події та ситуацію в Україні".

Засмучена росіянка у розмові з виданням Express назвала листа "необґрунтованим" і видала безглузде пояснення своєї позиції, суть якої можна описати знаменитою фразою з радянської комедії: "Не винна я, він сам прийшов".

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Лєдньова розповіла:

Я не маю жодного впливу на людей, які вирішили розпочати цю жахливу війну, і я не несу відповідальності за їхні дії. Повірте, моє серце розривається, коли я бачу те, що моя рідна країна робить в Україні, і я не можу щось змінити.

Дивно, але Олену підтримали кілька викладачів, які висловили свою стурбованість за дискримінацію росіян у Великій Британії. Після постів у Twitter та запиту журналістів видання Dazed, представники університету відступили і навіть вибачилися перед Лєдньовою.

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UWL відповіли виданню Dazed:

Електронний лист з відхиленням заявки був надісланий майбутньому студенту помилково та через внутрішні непорозуміння. Уповноважені працівники приймальної комісії зв'язалися з цією майбутньою студенткою, щоб передати наші щирі вибачення за заподіяні страждання.

Також представники університету пояснили, що їхня політика не включає жодних обмежень на прийом за національною ознакою, а UWL "пишається своїм різноманітним персоналом та студентською спільнотою, і прагне якості можливостей та соціальної інтеграції на всіх рівнях університету".

Чому така реакція – це погано

Університет Західного Лондона розкритикували за відмову абітурієнту з Росії через, як написали в Dazed, "недавні події та ситуацію в Україні". В одній цій фразі криється небезпечна риторика, яка повсюдно з'являється на Заході. Так, жителі ЄС, США та всього світу не розуміють, що в Україні триває війна та відбувається геноцид українського народу. Поки вони називатимуть жахливі та трагічні події "ситуацією" – Україна може втратити багато.

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Чому всі росіяни мають відповідати за війну в Україні

Поширення думки про те, що росіяни не винні у злочинах Путіна, – це частина пропаганди Кремля. Її мета – викликати співчуття та послабити економічний тиск на РФ.

Пам'ятайте, не Путін, а тисячі російських солдатів зараз в Україні вбивають, гвалтують, крадуть, катують і бомбять наші будинки. Варто знати, що понад 70% росіян підтримували вторгнення армії РФ в Україну, а 86% до цього підтримували анексію Криму.

Після повалення Путіна агресія росіян і ставлення до українців не зміниться. Їх суспільство прикривається рівністю та русофобством, щоб виграти квиток у світле майбутнє. Як власне вдалося студентці Лєдньовій, яка "не розпочинала війну".

Вам цікаво буде дізнатися, що доктор Комаровський відповів, чи є адекватні люди в Росії і що вони знають про війну.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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