Прийшлося доплачувати за безплатні квитки Wizz Air – українка про досвід переїзду до Швейцарії

Анонімна українка розповіла про еміграцію з дитиною до Цюриха та про те, чим здивували її місцеві жителі

Еміграція до Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

Як адаптуватися переселенцям з України у Швейцарії та отримати статус S, анонімно розповіла українка. Вона виїхала із сином до Цюриха з Києва, після 5-денного сидіння в укритті. Із чим зіткнулася після переїзду та як реагують місцеві на переселенців – у матеріалі.

Як доїхати до Цюриха

Українка із сином спершу їхали з Києва до Чернівців потягом № 7. Кілька днів у Чернівцях вони жили в гуртожитку для переселенців (чекали, поки зменшаться черги на кордоні). Це був лише початок подорожі.

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З вокзалу можна було дістатися безплатним автобусом до кордону, пункт "Порубне – Сірет". Перетнувши пішки кордон, ми доїхали до найближчої залізничної станції в Сучаві безплатним автобусом; їхати близько 40 хвилин. На залізничній станції в Сучаві довго чекати на поїзд до Бухареста не довелося – волонтери там працюють дуже швидко, – зауважила українка.

Їхали безплатно поїздом до Бухареста 6 годин. Опісля жінка придбала квитки на літак авіакомпанії Wizz Air до Швейцарії, які були безкоштовні для українців. Але все ж прийшлося доплатити за дитину (їй менш ніж два роки) та багаж за правилами лоукостера.

Заселення в тимчасовий дім

Родичі українки знайшли сім’ю, яка погодилася їх підселити у власний будинок у невеликому селі неподалік містечка Дітікон (кантон Ааргау). У регіоні спілкуються німецькою. До приїзду біженців нова сім’я підготувалася, повідомила сусідів про переселенців та підготувала необхідні речі: одяг, засоби гігієни, іграшки та навіть дитяче автокрісло.

/ Фото: vogue.ua

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У Швейцарії українців зустрічають як своїх і запрошують на каву.

Гуляючи якось із дитиною, я зустріла жінку, яка, дізнавшись звідки ми, запропонувала випити кави в неї вдома. Вона сказала, що не знає, чим може нас утішити й про що говорити, але це й не так важливо, ми завжди можемо зайти на каву до неї в гості! – розповіла українка.

Примітка редакції: нещодавно Швейцарія змінила систему розміщення біженців з України: українці, які не мають родичів чи іншого місця проживання в країні, не зможуть самостійно вибирати, де їм жити. Держава пропорційно розподілятиме людей, що приїхали, по різних кантонах країни.

Гуманітарною допомогою переселенців теж забезпечені.

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У нашому кантоні іноді роздають гуманітарну допомогу для українців, а поблизу можна знайти хороший секонд-хенд. У деяких супермаркетах кілька разів на тиждень можна безплатно взяти продукти, у яких добігає кінця строк придатності. Корисну інформацію для українців у Швейцарії можна шукати у Facebook- і Telegram-групах, я підписана на сторінку Switzerland with Ukraine, – поділилася українка.

Оформлення документів та пільги для біженців

Українка після приїзду подала документы на отримання статусу S. З ним переселенці мають право на тимчасове перебування строком на один рік, потім перебування в країні можна продовжити до 5 років. Однак статусу жінка чекає понад 4 тижні й зауважує, що без допомоги знайомих їй було б складно вирішити питання в державних структурах.

У кожному кантоні свої правила, і якщо вашим знайомим з України вдалося все швидко оформити, не факт, що у вас вийде так само, – говорить вона.

Еміграція до Швейцарії – як отримати статус S / Фото: vogue.ua

Переселенці можуть отримати не лише основну фінансову допомогу, а й додаткові виплати – "нон хільфе".

У сусідньому кантоні "нон хільфе" становить 10 франків на день. Також вам шукають роботу, призначають зустріч з інспектором для того, щоб відмітитися, отримати гроші й призначити дату наступного візиту — процедура дуже схожа на те, як усе відбувається в центрах зайнятості в Україні. А в кантоні, де перебуваю я, видали лише купони номіналом 60 франків на тиждень для покупок у супермаркеті та кілька купонів на безплатні обіди в ресторанчик, до якого ще треба доїхати, – зауважила українка.

Додаткові пільги для переселенців – безкоштовний проїзд у міському транспорті до кінця травня, а ще безлімітний інтернет від оператора Swisscom до кінця серпня. Є знижка на вхід щопонеділка до зоопарку в Цюриху, але вимагають показати український паспорт для входу за зниженою ціною. Вартість квитка зі знижкою – 7 франків.

Детальніше про переїзд до Швейцарії читайте на Vogue.ua.

Нещодавно ми розповідали, як отримати безкоштовний авіаквиток до Канади українцям – основна вимога.