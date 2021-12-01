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Передноворічний чек-лист: 7 справ, які треба зробити в грудні кожному

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
1 грудня, 16:42
В закладинки
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Не дедлайнами на роботі єдиними! Ми розповімо про 7 must do грудня
7 справ, які треба зробити в грудні кожному
7 справ, які треба зробити в грудні кожному / Фото: Pexels

Грудень – це період, коли люди намагаються зробити всі справи, які відкладали попередні 11 місяців "на потім". Треба ж розпочати Новий рік-2022 з чистої сторінки, бо для когось він видасться неймовірним! Читайте наш чек-лист, щоб не забути про важливі справи, які треба зробити в грудні.

Напишіть чек-лист справ

На початку місяця напишіть список справ, які обов’язково треба виконати у грудні. Зазначте дедлайн та не ігноруйте написане протягом місяця. Бо прокинутися 1 січня зранку буде приємніше, коли всі справи виконані, а з планів на день – пограти сніжки та подивитися "Сам вдома".

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Відвідайте ковзанку

Чому б вам не згадати дитинство? Заплануйте похід на ковзанку з друзями та влаштуйте веселі перегони. В Києві є декілька катків просто неба. Преміальний та найдорожчий знайдете в резиденції "Осокор", де влаштували містечко Гоґсмід за мотивами стрічки про Гаррі Поттера. Прайс квитка минулого року становив 680 гривень.

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Схудніть

Попередні 11 місяці хотіли схуднути, але відкладали "на потім"? Час прийшов реалізувати задумане у грудні! За 31 день реально привести тіло у форму: тренуватися тричі на тиждень та відмовитися від солодощів, фастфуду та хлібобулочних виробів. Скинувши зайві кілограми ви закохаєтеся у ваше відображення у дзеркалі.

Одягніть ялинку

Куди ж без ялинки! Якщо у вас немає красуні вдома, то придбайте ялинку з ефектом засніженості на гілках чи живе дерево. Рекомендуємо її одягнути на День святого Миколая разом з рідними.

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Купіть подарунки рідним

Люди не уявляють свят без презентів для найрідніших! Потурбуйтеся про подарунки у грудні для друзів, написавши список. І пам’ятайте: найважливіше для отримувача – не прайс презенту, а ваша увага. Кожен оцінить банальну листівку, якщо ви напишите щире привітання, а ще шоколадного Миколая, якого подаруєте неочікувано.

Перегляньте ТОП-3 фільми про Новий рік чи Різдво

Погода в Україні непередбачувана, тож відсутність снігу в грудні – нормальне явище. Але є люди, які залежать від погодних умов, тож дощ на вулиці їх обурює. На випадок осінньої погоди взимку рекомендуємо переглянути ваші ТОП-3 новорічних фільми. Святкова та новорічна атмосфера стрічок нагадає, що свята – близько. І сніг не заставить на себе довго чекати.

Прикрасьте дім

Всі ж мріяли прикрасити оселю новорічними декораціями, щоб вона нагадувала дім з американських фільмів? Прийшов час це зробити на День святого Миколая. Не чекайте до 31 грудня – зробіть новорічний антураж вдома швидше. Читайте попередню статтю, де декоратор розповів, як варто прикрасити оселю.

Нещодавно ми також розповідали про 7 атласних суконь, які доповнять ваш образ на Новий рік.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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