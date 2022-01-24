Понеділок без стресу: 7 ASMR-відео, що "залипають" та заспокоюють

Ефективніше, ніж один сеанс у психолога

7 "залипаючих" ASMR-відео, які заспокоюють

Понеділок – автоматично поганий для багатьох день: потрібно прокидатися на роботу після гучної вечірки та повертатися в режим Hard work. Ми покажемо 7 ASMR-відео, що "залипають", які допоможуть налаштуватися на плідний тиждень та повернутися в режим No Stress. Єдина умова – дивитися їх зі звуком для максимального сприйняття. Вмикайте та кайфуйте, як і від попередньої нашої добірки зимових звуків.

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ASMR (автономна сенсорна меридіональна реакція) – це ті самі "мурашки по шкірі" та інші приємні релаксові ефекти, що викликані міксом аудіосупроводу та візуального контенту, який споживає людина. Стимуляторами слугують приємні звуки, які порівнюють з релаксантами, бо вони викликають розслаблення, сонливість та поколювання на шкірі й інших частинах тіла.

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Нещодавно ми показували меми до Міжнародного дня обіймів, які розсмішать за секунду.