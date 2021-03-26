Політика підвела. Білорусь все ж таки відсторонили від участі в "Євробаченні"

Організатори вважають, що нова пісня порушує умови конкурсу

Організатори "Євробачення" кардинальним чином вирішили скандальну ситуацію, що склалася навколо участі білоруського гурту "Галасы ЗМеста" в міжнародному конкурсі пісні. Вони відмовили Мінську в участі в конкурсі 2021 року, оскільки нова композиція колективу теж порушує правила конкурсу і може нашкодити його репутації.

"Європейська мовна спілка і Reference Group, керуюча рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку, подану БТРК (Білтелерадіокомпанії), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року. Вони дійшли висновку, що нова пісня також порушує правила конкурсу та може завдати шкоди його репутації", – йдеться в заяві організаторів.

У ЄМС заявили про те, що пісня "ставить неполітичний характер конкурсу під сумнів" і "ризикує підірвати репутацію пісенного конкурсу "Євробачення". Тож ЄМС сповістила білоруську сторону про те, що" пісня в існуючому варіанті не може брати участь в "Євробаченні", а невиконання вимоги може привести до дискваліфікації білоруського учасника.

А "оскільки БТРК не змогла подати заявку протягом продовженого строку, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" в травні", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що пролукашенківський гурт "Галасы ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе" ( "I'll Teach You") замінив колектив VAL, який торік мав стати учасником конкурсу. Без політики тут не обійшлося, оскільки VAL досить активно критикувала владу Білорусі.

Однак 11 березня Європейська мовна спілка не прийняла пісню "Голосів", попросивши або поміняти слова, або ж зовсім замінити трек Білорусі для конкурсу.

За словами Ентоні Грейнджера і Самуеля Дікена, авторів порталу Eurovoix, слова пісні підтримували владу, яка заcтавляет мовчати своїх громадян і "відправляє за грати журналістів за те, що вони висвітлюють теми, пов'язані з елементарними громадянськими правами". Отже, пісню піддали критиці за текст, який висміює білоруський продемократичний рух.

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