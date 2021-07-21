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Погода в Україні завтра змусить дістати теплі светри – де буде найхолодніше

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
21 липня, 18:30
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У Києві та більшості міст центральних регіонів дощів не буде. Вдень обіцяють до 24 градусів. Найпрохолодніше буде у Львові, а найтепліше – в Одесі
Прогноз погоди в Україні на 22 липня
Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Фото: Unsplash

Завтра, 22 липня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощами і пониженням температури повітря. Замерзнути можуть в основному в західних регіонах, але захопити з собою светр нікому не завадить. Які сюрпризи готує погода в Україні завтра столиці і регіонах – далі в матеріалі.

Але любителям тепла не варто засмучуватися – Україну чекають нові хвилі спеки.

За даними Укргідрометцентру, в четвер на сході будуть помірні дощі, місцями грози. Вночі на півночі, а також в більшості південних областей очікується місцями невеликий короткочасний дощ з грозою.

Прогноз погоди в Києві на 22 липня
Прогноз погоди в Києві на 22 липня / Фото: meteo.gov.ua

В Києві і більшості міст центральних регіонів дощів не обіцяють. Вночі буде 14-16 градусів тепла, а вдень – 22-24 градусів.

В тренді

Прохолодніше всього буде у Львові, де вдень очікується + 21-23, а найтепліше в Одесі – 26-28 градусів тепла.

Така свіженька погода – відмінний спосіб вигуляти нові джинси, які в спеку одягати не хочеться. Якщо не знаєте, яку модель вибрати – читайте швидше наш матеріал про трендові джинси на літо 2021.

Але впевненість в собі не повинна залежати від модного одягу, наявності макіяжу або ідеальної зачіски. Залишайтеся собою! Саме про це і новий проєкт #ПокажітьНас і бренду Dove. Вони розмістили на головних рекламних бордах столиці фото звичайних українок без ретуші. Так, завдяки ініціативі бренду Dove, індустрія реклами робить перші кроки до демонстрації різної справжньої жіночої краси.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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