Погода в Україні на 2 квітня: очікується мокрий сніг, дощі та температура до +20°C

У деяких регіонах уночі очікується мороз

Періодичні дощі пройдуть у більшості регіонів. Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями в Україні буде контрасна погода: температура коливатиметься від нуля до 20 градусів, дощ та мокрий сніг, туман та холодні сонячні прояснення.

Про це говориться у прогнозі синоптика Наталії Діденко.

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Деталі

У більшості областей пройдуть періодичні дощі, у західних областях, у Житомирській та Чернігівській областях – з мокрим снігом. У Криму, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях – без істотних опадів.

У більшості центральних областей, на сході та півдні – сильний вітер.

Температура повітря в Україні дуже різноманітна:

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в західних областях 0…+3 градуси, тепліше буде у Чернівецькій області, до +10…+12 градусів;

областях 0…+3 градуси, тепліше буде у Чернівецькій області, до +10…+12 градусів; в північних областях +7…+12 градусів;

областях +7…+12 градусів; в центральних областях: від вінницьких +11 до дніпровських та полтавських +18…+20 градусів;

областях: від вінницьких +11 до дніпровських та полтавських +18…+20 градусів; в східних областях +15…+20 градусів, у Приазов'ї +12…+16 градусів;

областях +15…+20 градусів, у Приазов'ї +12…+16 градусів; в південній частини +14...+20 градусів, узбережжя може бути свіже.

В Києві очікується дощ, поривчастий вітер, +8…+10 градусів. Пізнього вечора суботи є ймовірність мокрого снігу.

Нагадаємо, NASA показало нові фото поверхні північної півкулі Марса, де настала весна і почав танути сніг на піщаних дюнах.