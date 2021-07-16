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Погода в Україні на вихідні 17-18 липня: включайте свої кондиціонери на повну

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 липня, 18:00
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Вихідні пройдуть гаряче, адже термометри місцями можуть показувати до 36 градусів спеки. Діставайте купальники і біжіть рятуватися від сонця в річку або басейн
Погода в Україні на вихідні 17-18 липня
Погода в Україні на вихідні 17-18 липня / Фото: Сьогодні

Україну вже називають однією з найгарячіших країн Європи і зовсім не даремно. Спека під 40 градусів трималася впродовж тижня і вихідні не стануть винятком. Все для того, щоб ви встигли насолодитися неспішним купанням в річці, загорянням біля басейну і швидким поїданням морозива. Деякі регіони будуть радіти опадам, але пророцтво в пісні "Цей дощ надовго" не збудуться – короткочасні дощі та грози все одно не зіб'ють спеку.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У суботу, 17 липня, дощів з грозами буде чимало: заллє всі західні області, північ країни і частина центру, в тому числі і Київ. При цьому температура повітря складе 30-36 градусів. У столиці дощі та +34.

Погода у Києві на вихідні
Погода у Києві на вихідні / Фото: скриншот

У неділю, 18 липня, знову дощі на заході, півночі та в центрі. У західних областях люди трохи зітхнуть з полегшенням, адже спека спаде до 26-29 градусів. А ось на сході стовпчики термометрів підскочать до +36. У Києві очікується гроза і +32 градуси.

Погода в Україні на вихідні
Погода в Україні на вихідні / Фото: скриншот

Як ви вже зрозуміли, вихідні будуть гарячими, тому замість того, щоб нарікати на спеку, включайте кондиціонер прохолодніше і правильно плануйте свої вихідні. Поїдьте на річку купатися і захопіть з собою прохолодні напої. Як зберегти продукти і напої холодними на пляжі – ми писали тут.

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Або вирушайте кудись в заміський комплекс з басейном, де ви зможете провалятися всю спеку на шезлонгу під парасолькою. А якщо у вас для цих справ все ще немає купальника, тоді читайте матеріал про ТОП-8 наймодніших купальників сезону і вперед на шопінг.

Але, якщо вибратися у вас не вийде нікуди і всі плани обмежуються квартирою і диваном – читайте економні лайфхаки, як охолодити будинок в спеку і насолоджуйтеся прохолодою в улюбленому гніздечку.

Читайте також поради лікаря, як пережити спеку.

Дивіться відео: світ потерпає від екстремальних погодних явищ

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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