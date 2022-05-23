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Чому небезпечно користуватися сейфом у готелі – відповідь експерта

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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23 травня, 13:45
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Тревел-експерт розповів про шестизначний код, який злочинці використовують для злому сейфу та лайфхаки для туристів
Популярні лайфхаки злодіїв для відкривання сейфів
Популярні лайфхаки злодіїв для відкривання сейфів / Фото: Колаж: Сьогодні

Туристи думають, що найбезпечніше місце для зберігання цінних речей у готельному номері – сейф. Видання The Sun опублікувало інформацію тревел-експерта, який повідав популярні лайфхаки злодіїв для відкривання сейфів. Емігранти з України часто заселяються в безоплатні готелі, використовуючи сейфи.

Лайфхаки злодіїв

Мандрівникам рекомендовано забути про сейф. Чому? Все просто: перше, що шукає злодій в номері – сейф, де традиційно туристи залишають цінні речі. Один зі злочинців зізнався про шестизначний код 999999 для взлому сейфу.

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Зауважують про мандрівника, який не міг відкрити власний сейф та зателефонував на стійку реєстрації. Менеджер повідомив йому стандартний номер, буцімто використаний для багатьох сейфів готелю.

Інший мандрівник сказав, що зателефонував на стійку реєстрації готелю, щоб відкрити свій сейф, і йому сказали використати код 000000, – зазначають в The Sun.

Поради для туристів

Не ризикуйте власними грошима чи коштовностями - попросіть персонал готелю використати їхній сейф для зберігання ваших речей.

Тревел-експерт також поділився лайфхаком про хенд-мейд "сейф" для маленьких за розміром речей. Якщо матимете порожню пляшку сонцезахисного крему, використайте її для зберігання грошей чи коштовностей. Спершу очистіть та просушіть місткість всередині. Далі зробіть надріз ножицями у верхній частині пляшки, щоб засунути всередину цінні речі.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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