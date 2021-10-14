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СЬОГОДНІ Life No Stress

5 життєвих лайфхаків, яким нас навчив мультяшний персонаж Вінні-Пух

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
14 жовтня, 10:55
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14 жовтня у легендарного Вінні-Пуха День народження! "Сьогодні" розкажуть 5 меседжів із мультфільму з образу персонажа, які варто застосувати у своєму житті. Звісно, якщо ви досі цього не зробили
5 життєвих лайфхаків, яким нас навчив мультяшний персонаж Вінні-Пух
5 життєвих лайфхаків, яким нас навчив мультяшний персонаж Вінні-Пух / Фото: скриншот

Бути творчим

У будь-якому разі у Вінні-Пуха були авторські пісні та вірші, які він декламував та водночас підіймав собі настрій. Неважливо, персонаж гуляв, насолоджуючись життям.ю чи падав з дерева через гілку, яка зламалася та завадила йому добратися до вулика з медом. Він розважав себе власною творчістю, яка була для нього розрадою.

Вінні-Пух навчив нас бути творчими
Вінні-Пух навчив нас бути творчими / Фото: скриншот

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Під час падіння з дерева він співав:

Мишка очень любит мёд! Почему? Кто поймёт? В самом деле, почему мёд так нравится ему?

А не прощався з життям та не дякував Богу за весь з'їдений у житті мед. Пригадайте згадані слова персонажа та адаптуйте їх під свою "жизу", коли будете "розправлятися" з власними проблемами.

Йти до своєї мети попри неочікувані обставини

Вінніх-Пух у мультфільмі не здавався та йшов до своєї мети. Інколи варіанти, які він придумував, щоб досягти бажаного, були крейзі. Без перебільшень! Ви теж одразу згадали про ідею Вінні-Пуха піти до П’ятачка за надувною кулькою? І полетіти на ній до верхівки дерева, де є вулик з медом.

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Вінні Пух навчив нас йти до своєї мети
Вінні Пух навчив нас йти до своєї мети / Фото: скриншот

Позитивно мислити в складні моменти та не піддаватися депресії

Повернімося до історії з вуликом, до якого Вінні-Пух добрався не з першого разу. П’ятачок йому запропонував дві кольорових кульки, щоб той використав одну з них та долетів до вулика. Вінні-Пух обрав синю та аргументував свій вибір.

Якщо кулька буде синя, то бджоли подумають, що це шматочок неба, – сказав він.

Вінні Пух навчив нас позитивно мислити
Вінні Пух навчив нас позитивно мислити / Фото: скриншот

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Погодьтеся, що звучить як: "Посплю 4 години, бо дедлайни не відпускають. А зранку прокинусь на зустріч в Zoom з повними силами". Знайомо?

Відпочивати на максимум, якщо є можливість

З П’ятачком у другій серії Вінні-Пух пішов у гості. Вони обрали для посиденьок дім друга кролика, який їх радо зустрів. Хоча візит був неочікуваний для нього. Він пригостив двох друзів порцією меду, але на цьому не завершилось.

Словом, зрештою у кролика на декілька банок продукту стало менше. Бо Вінні-Пух ще з тих любителів відриватися на максимум, якщо є можливість.

Вінні-Пух навчив нас відпочивати на повну, якщо є можливість
Вінні-Пух навчив нас відпочивати на повну, якщо є можливість / Фото: скриншот

Впевнені, схожа ситуація була й у вас. І не заперечуйте, що наступна цитата у вас не асоціюється з довгими посиденьками: "Я лише на один келих ігристого в гості зайду".

Не приховувати свою любов та турботу до оточення

І ми не лише про любов Вінні-Пуха до меду, а й про його турботливе ставлення до друзів. А ще пригод, які щодня були на шляху. Він завжди знаходив вихід із ситуації. Бо робив все з любов’ю у серці.

Вінні-Пух навчив нас не приховувати свою любов та турботу до оточення
Вінні-Пух навчив нас не приховувати свою любов та турботу до оточення / Фото: скріншот

Нещодавно ми також розповідали про 10 принципів щасливих людей.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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