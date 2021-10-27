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СЬОГОДНІ Life No Stress

Плани на Гелловін у Києві: 5 вечірок, де буде страшно красиво

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
27 жовтня, 15:35
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"Сьогодні" розкажуть про найкращі гелловінські вечірки, які оцінять тусовщики. Знайдете все: від запального івенту з техно-сетом і до відвертих вечірок з тематикою свята. Обирайте одну та не забудьте приготувати химерний костюм
Плани на Гелловін у Києві: 5 вечірок, де буде страшно красиво
Плани на Гелловін у Києві: 5 вечірок, де буде страшно красиво / Фото: прес-служба

Перед вибором івенту на Гелловін потурбуйтеся про вдалий костюм, який доповнить атмосферу свята.

1 – "Барви Хелловіну"

Музичний проєкт "КОЛО", який влаштовує запальні вечірки в Києві та один із наймасштабніших столичних фестивалів White Nights влаштують вечірку "Барви Хелловіну". На гостей чекає видовищне паті.

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Музичними сетами здивує італійський електронщик FEDELE, який майстерно поєднує у своїй творчості техно й хаус із соулом, хіп-хопом, r'n'b та диско. До нього приєднаються WEIZMAN, VOTUMA і O.Z.O.

Вечірка пройде у ресторані BARVY, який здобув відзнаку Traveler's Choice-2021 від Tripadvisor.

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Коли: 30 жовтня.

Де: в ресторані BARVY, вул. Мечникова, 3.

Вхід: COVID FREE EVENT, перші 100 квитків — 500 грн.

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2 – "Carmen Бордель" в Osocor Residence

Як щодо легендарної любовної історії в новому, більш пікантному й містичному прочитанні про ромку Карменсіту та сержанта Хосе? В Osocor Residence на Хелловін переосмислять їх історію пристрасного кохання, яку написав Проспером Меріме. Ба більше — узяти безпосередню участь у постановці "Carmen Бордель" зможе кожен гість шоу.

Але відвідати захід зможуть не всі, бо на пристрасне хореографічно дійство пропустять лише 150 гостей.

Коли: 29 та 30 жовтня.

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Вхід: 1000 грн, депозит — 1500 грн.

3 – "Дерева-привиди": Хелловін у Ботанічному саду

У Національному ботанічному саду ім. М. Гришка вдруге святкують Хелловін. В 2021-му організатори здивують відвідувачів активностями та цікавинками з містичним підтекстом. Як щодо хризантемової виставки та екскурсії до тропіків у купольній оранжереї? А ще лекції від експертів з екології та екобарахолка, акустичних концертів та виставка картин?

В гостів також буде можливість змайструвати ботанічну екомаску з листя й картону.

Коли: 30 та 31 жовтня.

Адреса: Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1).

Вхід: вільний.

4 – Halloween night: The Phantom of the Opera у Queen Kyiv

У "королівському" нічному клубі Києва гостей запрошують в таємничий світ "Привида опери". На перформансі за мотивами відомої опери Гастона Леру буде вишукана і водночас гелловінська атмосфера. На сцені будуть дивувати талановиті учасники шоу "Голос країни" та Cirque du Soleil.

Коли: 29 жовтня.

Де: в Queen Kyiv, Набережне шосе, 25.

5 – HALLOWEEN Bike Sabbath

Байкерський Хелловін із розмахом обіцяють влаштувати в парку "Муромець". Сюди кличуть на традиційний шабаш відьом, перевертнів, вампірів, зомбі, привидів та інших потойбічних істот на велосипедах.

Нічні перегони, страшні ліхтарі Джека, веселі конкурси та різноманітні смаколики — усе це чекає велофанатів на HALLOWEEN Bike Sabbath. Ви теж серед них? Тоді не баріться й купуйте квитки, адже кількість учасників шабашу обмежена.

Коли: 31 жовтня.

Де: парк Муромець (парк Дружби народів).

Вхід: від 100 гривень.

Ми також розповідали про 5 фільмів для вечірок на Гелловін, які складно додивитися до кінця.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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