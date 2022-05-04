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Переїзд до США: що не так з програмою Uniting for Ukraine для українців – розповідає експертка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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4 травня, 15:35
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Про 5 нюансів повідала експертка Юлія Мартинюк, яка разом з колегами була шокована вимогами програми Uniting for Ukraine
Переїзд до США
Переїзд до США / Фото: Pexels

США приймають обіцяні 100 тис. українців у рамках анонсованої Байденом програми Uniting for Ukraine. Переселенці отримують гуманітарний пароль (дозвіл на в’їзд) терміном на 2 роки з можливістю офіційно працевлаштуватися. Щоб скористатись програмою, необхідно бути українцем (або прямим родичом громадянина України), проживати в Україні до 11 лютого 2022 року та мати дійсний паспорт (діти можуть бути вписані в паспорт батьків). Але це не все! Деталі програми шокували еміграційних консультантів та адвокатів. Про 5 нюансів розповіла директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк.

Спойлер: програма Uniting for Ukraine – складна, враховуючи вимоги та оформлення документів. Людині без знання мови та без родини чи друзів у США буде складно не лише знайти спонсора, а й подати необхідні документи.

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Директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк
Директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк / Фото: пресслужба

1 – відповідність спонсора строгим фінансовим вимогам

Програма Uniting for Ukraine передбачає наявність спонсора (sponsor) для українців. Але в рамках цієї програми використовують слово, яке раніше не вживалося у схожих ініціативах – supporter (той, хто надає підтримку).

Спонсор в еміграційних програмах – резидент чи громадянин США, який бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо переїзду члена родини до США на постійне місце проживання. Спонсор несе повну юридичну відповідальність за ненадання тієї фінансової підтримки, яка була обіцяна при подачі документів на возз’єднання родини, – зауважує Юлія Мартинюк.

У рамках програми Uniting for Ukraine використано слово supporter, яке асоціюється з нижчим рівнем відповідальності, але клопотів у нього буде достатньо. Він має:

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  • Відповідати фінансовим вимогам. Заробляти не менше 125% від федерального рівня бідності. Для кожного випадку буде різна сума, яку необхідно розрахувати.
  • Заповнити форму I-134 Declaration of Financial Support.
  • Надати необхідні фінансові та податкові документи для розгляду.
  • Пройти перевірку безпеки та відповідності фінансовим вимогам.
  • Взяти на себе відповідальність за українців, яким він надає підтримку.

Чи багато незнайомих людей захочуть цим займатись, щоб допомогти переселенцям? Не впевнені. Вочевидь, програма актуальніша для українців, в яких родичі чи друзі мешкають у США, – зазначає Юлія Мартинюк.

2 – пред’явлення вакцинації від COVID-19, корі та поліомієліту українцями

Якщо хочете потрапити до США за програмою Uniting for Ukraine, надайте підтвердження отриманої хоча б однієї дози вакцин проти COVID-19, корі та поліомієліту.

Карта вакцинації, це останнє, про що думали люди, втікаючи з-під обстрілів. Єдине рішення за відсутності сертифікатів – здача крові на антитіла до цих хвороб. Крім цього, після приїзду до США необхідно зробити скринінг легень на туберкульоз (рентген), – зауважує Юлія Мартинюк.

3 – необхідний дійсний закордонний паспорт

Канада, Велика Британія та інші країни спростили правила подачі документів на програми захисту чи в’їзду переселенцям з України. Вони приймають їх без закордонного паспорта. Але не США! Одна з вимог в’їзду до країни за програмою Uniting for Ukraine – мати дійсний закордонний паспорт.

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Для українців, які залишилися без документів через воєнні дії – відсутність паспорта є причиною невиїзду до США. Виключенням є діти, які вклеєні в паспорт батьків й не потребують закордонного паспорта.

4 – українці не зможуть одразу працювати в США

У рамках програми Uniting for Ukraine українцям не надають автоматичне право на роботу. Охочим працювати необхідно подати заявку I-765 та чекати її схвалення. Подання платне – $410. Очікують на підтвердження щонайменше 6 місяців.

Зазвичай розглядають заявку на працевлаштування понад 6 місяців. Якщо ініціативи про прискорення розгляду для українців не буде, то офіційного підтвердження в США чекатимете довго, – зазначає Юлія Мартинюк.

5 – програма Uniting for Ukraine не передбачає отримання резидентства

Програма дає можливість проживати в США до 2-х років в умовно гостьовому статусі. Чому "гостьовому статусі"? Програма не є аргументом для можливого отримання Green Card (резидентства) в США. Щоб легально залишитись у країні, потрібне "підґрунтя". Наприклад, офіційний шлюб з американським громадянином чи громадянкою, перехід на робочу візу, інвестиції, надання робочих місць тощо.

Дізнайтеся також про складнощі в Парижі для українців, та чому з французами майже неможливо домовитися.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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