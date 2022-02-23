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Відпустка за 200 тис. гривень і більше! Скільки витрачають українські політики на відпочинок – ми перевірили

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 14:26
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На релакс грошей не шкодують – роз’їжджають на Маврикій, Мальдіви, Дубай та інші куточки світу, де відпочинок коштує статки
Відпустка за 200 тис. гривень і більше! Скільки витрачають українські політики на відпочинок - ми перевірили
Відпустка за 200 тис. гривень і більше! Скільки витрачають українські політики на відпочинок - ми перевірили / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Де відпочивають та скільки витрачають грошей на відпустки політичні діячі України – тема, яка завжди викликала багато питань в Мережі. Президент Володимир Зеленський любить Буковель, тож щороку повертається до найдорожчого вітчизняного курорту та обирає елітні умови для проживання. Микола Тищенко, Арсен Аваков, Давид Арахамія та Олександра Ткаченко люблять країни, де літо 24/7. Про їх елітні мандрівки за статки – в матеріалі "Сьогодні".

Микола Тищенко чілив у Дубаї

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко відпочивав в ОАЕ. Обрав найпрогресивніший емірат Дубай, який асоціюється з пафосом та розкішним життям, як й сам Тищенко. Його помітили на відпочинку з сім’єю. Фото опублікував Telegram-канал "Темний лицар".

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Вони поселилися в один із найдорожчих 5-ти зіркових готелів Дубаю – Rixos The Palm. Він працює за системою "Ультра все враховано". Заморськими делікатесами та елітними напоями гості готелю були не обділені.

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За добу проживання в люксі для двох з двома спальнями треба заплатити 30 077 гривень. За люкс з двома спальнями та басейном – 59 775 гривень. Словом, тижневий релакс у такому люксі коштуватиме понад 418 тис. гривень.

Давид Арахамія обрав райські Мальдіви

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відпочивав на Мальдівах. Фото діяча з відпочинку поділився політолог Андрій Смолій в Facebook. Він зазначив, що світлина зроблена в елітному готелі Amari Havodda Maldives на острові Тінадхоо.

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Курортний комплекс асоціюється зі словами "рай на землі". Лише погляньте на світлини з готелю! За день відпочинку в скромній віллі поряд з пляжем треба заплатити 14 751 гривень. І це стартова ціна в готелі на сайті Booking. За преміальніший люкс з басейном над водою треба заплатити 34 451 гривень.

Олександр Ткаченко обрав екзотичний острів Маврикій

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко обрав острів Маврикій для сімейної подорожі.

Фото з відпочинку поділилася його дружина Анна в Instagram у січні 2022 року. На її світлинах помітно, що вони не лише досліджували острів, а й дегустували місцеву кухню.

Тижневий тур на Маврикій для двох дорослих та дитини коштує 140 929 тис. гривень. У ціну враховане проживання в 4-ри зірковому готелі, квитки у два боки, а ще сніданки та вечері. Так, задоволення не з дешевих.

За відпочинок в 5-ти зірковому готелі треба заплатити 203 837 гривень. Туриста за ці кошти поселять в напівлюкс, а будуть годувати лише сніданками.

Арсен Аваков відпочивав у Італії

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков обрав Італію для відпустки. А саме – курортне містечко Амальфі на південному узбережжі півострова Сорренто. Фото з відпустки він опублікував у Instagram.

Локальний італійський відпочинок – не з бюджетних. За проживання в 4-ри зірковому готелі протягом 6 діб для двох треба заплатити 53 967 гривень. У ціну враховані лише сніданки.

За преміальніший 5-ти зірковий готель туристи платять 182 819 гривень. Врахуйте, що ціна вказана без бронювання квитків у два боки з України.

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Одну з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Вам теж буде цікаво побачити курйозні меми про Буковель, де відпочиває українська еліта.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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