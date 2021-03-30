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У Токіо з'явиться музей Гаррі Поттера: що про це відомо

Сьогодні, 20:26

Цього разу не у Великій Британії

Аналогічний музей за мотивами Гаррі Поттера, який працює в Лівсдені (недалеко від Лондона) відкриють в Токіо. Проект планують реалізувати в першій половині 2023 року. Про це пише Hype Beast.

Музей Гаррі Поттера в Лівсдені за останні 9 років став одним із найпопулярніших локацій міста. І не лише для любителів стрічки, але й для туристів, які хочуть нових вражень. Бо на локації знімали 8 частин поттеріани. Студію в Японії планують реалізувати з аналогічним майданчиком і наповненням, як в Лондоні, але в колишньому парку розваг Toshimaen (на 30 тисячах квадратних метрів).

Окрім реплік поттеріанських реквізитів під час екскурсії відвідувачі зможуть спробувати напої та делікатеси зі стрічки. Warner Bros також додасть нові активності з акцентом на фільм "Фантастичні звірі і де їх шукати".

Нещодавно ми розповіли про ТОП-25 пляжів для відвідування в 2021 році.

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