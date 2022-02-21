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Готель з тарганами за 215 тис. гривень! В що перетворилася відпустка блогера Заліска в Домінікані (фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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21 лютого, 12:03
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Хотів лакшері-відпочинок, а отримав номер з 4-сантиметровими тарганами та несмачну їжу в ресторані
Готель з тарганами за 215 тис. гривень! В що перетворилася відпустка блогера Заліска в Домінікані (фото)
Готель з тарганами за 215 тис. гривень! В що перетворилася відпустка блогера Заліска в Домінікані (фото) / Фото: скріншот

Українці не припиняють подорожувати взимку, шукаючи теплі країни світу для ідеального відпочинку. Скандальний блогер Олександр Заліско, який влаштував "голодну тусу" в День пам’яті Голодомору, один з них. Хлопець відвідав Домініканську Республіку (курорт Пунта-Кана), але відпочинок виявився жахливим. Мовчати блогер не зміг – розповів детально про тур за 215 тис. гривень на сторінці в Instagram.

Що відомо про готель?

Тур Олександра Заліска з проживанням у 5-зірковому готелі Hard Rock та послугою "Все враховано" коштував 215 тис. гривень. 50 тис. гривень з суми блогер не платив – це була оплата за рекламу турфірми та готелю, яку він мав зробити протягом відпочинку.

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Але після побаченого в готелі хлопець не зробив платну інтеграцію. І задумався: повертати турфірмі гроші чи залишити собі (як компенсацію).

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Готель розрахований на молоду аудиторію, тож розваги та активності на найвищому рівні. Але решта недоліків відпочинку нівелюють згадані переваги.

Готель реально двіжовий! Є декілька зон для вечірок, виступають наживо місцеві артисти. Багато розваг: боулінг, лазертаг, театр з виступами. Хороший пляж, гарні басейни. Але коли їжа не дуже й таргани в номері – якось все уже здається не таким класним, – написав блогер Олександр Заліско в Instagram.

Що обурило Олександра Заліска на відпочинку?

Блогер уявляв відпочинок, який буде асоціюватися зі словом "шик" та "розкіш". Але реальність інша! В ресторані був мінімальний вибір їжі, де готували курятину, яку неможливо розжувати. Заліско написав, що курка була "гумова, жорстка".

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Блогер зауважив: у будь-якій столовій краще готують страви, ніж у готелі, де тур коштує 215 тис. гривень. Бажаних морепродуктів було мінімум, максимум – це креветки в пасті. За кращу їжу туристам треба доплачувати: лобстера на грилі чи свіжоприготовлений бургер.

Але скромне меню – це дрібниці. Найбільше Заліска шокували таргани, які завелися в готелі: він побачив їх у ресторані та кімнаті (розміром 4 сантиметри).

У ресторані на стіні бігає тарган. У готелі з твоїми речами живе ще один тарган, але цей уже розміром з корову, – написав блогер Олександр Заліско в Instagram.

Як відреагували підписники блогера?

Підписники Заліска, яких приблизно 320 тисяч, почали переконувати блогера в непрофесіоналізмі турагента.

Одні кажуть, що готель жахливий і не може коштувати 215 тис. гривень.

Він жахливий, є дешевші й кращі!!!! І де ви взяли таку вартість????? Він стільки не коштує….., – написала одна з підписниць.

Інші запевняють, що на вигляд готель не "дотягує" до 5-зіркового.

Не хочу розчаровувати, але на вигляд цей готель навіть не тягне на 4 зірки, – написала одна з підписниць.

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Одну з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Вам теж буде цікаво побачити курйозні меми про Буковель, де відпочиває українська еліта.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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