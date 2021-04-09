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Відпочинок від 6 тисяч гривень! Розказуємо про п'ять популярних турів на травневі свята

Сьогодні, 16:38

Не лише про Єгипет

Травневі свята скоро! Вангуємо, вас уже непокоїть питання: "куди безпечно та недорого полетіти на відпочинок?" Тому ми з власницею туристичної агенції, Веронікою Шепетюк, зібрали ТОП-5 популярних напрямків під час карантину. Розкажемо про прайс бюджетних турів, найкращі локації для відпочинку в травні і найважливіше – про чеклист коронавірусних документів до кожної з країн.

Вероніка Шепетюк – власниця туристичної агенції
Вероніка Шепетюк – власниця туристичної агенції
Фото: Instagram: veronas_

Спойлер: для в'їзду до однієї з країн не потрібно здавати ПЛР-тест, Домінікана стала, як ніколи доступною, а в Єгипті є курорт, який ще не "розкусили" туристи.

Ціни вказані за одного, але з розрахунком у турі двох осіб.

Єгипет

Що очікувати від клімату Єгипту у травні: хоч в країні круглорічний туристичний сезон, найкомфортніший період для відпочинку – весна (перша половина травня). Бо середня температура біля 32 градусів і вітрів менше.

Прайс 7-денного відпочинку на одного з перельотом: економні чотиризіркові готелі коштують від 8 тисяч гривень. Але вау-ефекту від них не очікуйте! Ціни за перебування у готелях "чотири-п'ять зірок" за прийнятним співвідношенням ціна/якість починаються від 11-12 тисяч гривень.

Єгипет
Єгипет
Фото: Pexels

Які курорти обрати: якщо їдете за спокійним сімейним відпочинком, то Хургаду, любителям активнішого відпочинку – Шарм-Эль-Шейх, який пропонує великий асортимент готелів і розваг (його обирає молодь). Для поціновувачів екзотики і людям, яким набридли дві попередні локації – Марса-Алам. Родзинка курорту – море та підводний світ, який екзотичніший у порівнянні з Шарм-ель-Шейхом. Туристів там вражають мешканці моря – морські корови (дюгонь), які занесені до "Червоної книги". І його красу ще не встигли "розкусити" туристи, тому місто не в списку мейнстримних. Врахуйте, що ландшафт Шарм-ель-Шейху багатший на зелень, а в Марса-Аламі та Хургаді – ні, бо тут неподалік пустелі.

Коронавірусний чеклист: перед виїздом потрібно зробити тест, що буде дійсний протягом 72 годин. Не врахуєте хоча б 1 годину – можлива перездача тесту в аеропорті по прильоту (прайс якого орієнтовно 30 доларів). Для порівняння, у "Борисполі" ціна такої послуги – від 650 гривень. Тест має бути англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Дітям до 6 років тест не потрібний.

Після повернення в Україну, потрібно протягом 72 годин зробити тест (у місцевому аеропорту чи в медичних лабораторіях). Або ж перед вильотом з Єгипту. І маєте 48 годин для активації додатку "Дій вдома", який відслідковуватиме стан вашого здоров'я. Якщо тест не для вас, то обирайте 14-денну ізоляцію вдома.

Туреччина

Чого очікувати від клімату Туреччини у травні: тут буде тепло, без спеки, бо середня температура – 25 градусів, максимум якої – 30. Море на етапі прогрівання, тому регулярні запливи не обіцяємо, але вони можливі. У травні минулого року море було теплим, ідеальним для купання, але через карантин туристи не встигли його протестувати. Температура моря 20-22 градуси не лякає туристів, бо тут є всі умови для незабутнього відпочинку.

Які курорти обрати: якщо ви за пляжний відпочинок – їдьте в Сіде, Аланію чи Белек, там тепліше за рахунок розташування, бо Туреччина прогрівається з півночі. Любителям гірської місцевості – Кемер, але тут прохолодніше, якщо порівнювати з попередніми курортами. Наприклад, різницю в 3 градуси ви відчуєте. Якщо ви не за морем приїхали, а за інстаграмними локаціями, то обирайте курорти Егейського моря – Мармарис чи Бодрум. Вони для засмаги, гуляння та медитації в період травня, але не для плавання.

Прайс 7-денного відпочинку на одного з перельотом: за бюджетні три- та чотиризіркові готелі заплатите від 6 тисяч гривень, а п'ятизіркові – від 12 тисяч гривень (у таких готелях, звісно, більше шансів відчути вау-ефект).

Також популярними у 2021 році залишається колоритний Стамбул, який чимало туристів бронює на травневі свята. За тур з перельотом, проживанням, трансфером та страховками, на три дні та зі сніданками – від 8 тисяч гривень. Аналогічний прайс і на Каппадокію з Києва, щодо польоту на повітряній кулі на локації – прайс від 50 до 90 доларів з одного.

Каппадокія
Каппадокія
Фото: Pexels

Коронавірусний чеклист: така ж історія з ПЛР-тестом, як і для виїзду до Єгипту. Тест має бути дійсний 72 години напередодні прильоту до країни та мати QR-код. Туристична агентка радить здавати тест за два дні до вильоту, щоб мати час у запасі. Який точно не зайвий, бо для чартерних рейсів спонтанна зміна часу вильоту – не дивина.

Ще треба за 72 години до прильоту заповнити анкету здоров'я туриста на сайті Register Health Gov. Туристам також потрібен HES код для відвідування громадських місць (особливо це важливо для любителів Стамбулу). З отриманням цього коду вам допоможуть на рецепції готелю.

По прильоту, так само, як і після повернення з Єгипту, обираєте: тест, або 14-денна самоізоляція.

Арабські Емірати

Що очікувати від клімату Арабських Еміратів у травні: наприкінці весни температура біля 35 градусів за Цельсієм. Збирайте найкращі луки, які приготували для фото в Instagram, і побільше купальників – бо температура води у морі ідеальна!

Дубаї
Дубаї
Фото: Pexels

Які курорти обрати: за "лінивим відпочинком на пляжі" їдьте у Шарджу, Рас Эль Хайма та Аджман. Якщо ви типовий турист, який хоче вивчити всі популярні місця: найвищий музичний фонтан, "Бурдж-Халіфа", а також побачити дороге життя зсередини, то вам у Дубай.

Прайс 7-денного відпочинку на одного з перельотом: є скромні варіанти – від 13 тисяч на тиждень зі сніданками, у цьому випадку жити пропонують у тризіркових готелях, які за рівнем співставні з 5-зірковими в Єгипті. А варіант у 5-зірковому готелі зі сніданком та вечерею буде коштувати біля 30 тисяч гривень на тиждень. І це за готель середнього рівня. Словом, Арабські Емірати – це суцільні контрасти!

Дубаї
Дубаї
Фото: Pexels

Коронавірусний чеклист: та ж історія, як і з подорожами до Туреччини та Єгипту. Але після прильоту в Емірати ви здаєте повторний безкоштовний тест (крім дітей до 12 років). Результат туристам приходить в той же день, або ж наступного у форматі смс на телефон. Можете також перевірити результат у програмі COVID-19 – DXB Smart App.

Карантинні норми в Арабський Еміратах оцінять перфекціоністи, яких лякають люди, що досі не навчилися користуватися масками. Бо у громадських місцях такі випадки – рідкість. А це і не дивно, бо штрафи тут космічні – біля 800 доларів.

Кіпр

Що очікувати від клімату Кіпру у травні: чудової погоди – пляжний сезон лише розпочинається, і травень та червень є комфортними місяцями для відпочинку. Тож для травневих свят – тут ідеальні погодні умови. А любителі 35+ градусів обирають липень чи серпень.

Які курорти обрати: якщо любите культуру та колоритні екскурсії – Пафос, якщо більш бюджетний відпочинок – Ларнака, а Протарас і Айя Напа для поціновувачів ідеальних пляжів та моря (останній ще називають "друга Ібіца").

Кіпр
Кіпр
Фото: Pinterest

Прайс 7-денного відпочинку на одного з перельотом: зауважте, поки не всі готелі працюють, бо Кіпр почав приймати туристів з 1 квітня. Але з запропонованих варіантів прайс на тиждень – від 11 500 зі сніданками з готелями відповідної якості.

Коронавірусний чек-лист: перед тим, як летіти на Кіпр – перевірте в якій конкретній зоні Україна (зони на фото), щоб побачити вимоги в'їзду. Зараз Україна в червоній зоні, тому туристам потрібен тест за 72 години до прильоту (історія, як у Єгипті та Турції) і повторний тест по прильоту, який оплачує турист і коштує він 30-32 євро. Результат тесту отримаєте протягом трьох, або максимум шести годин. Також потрібно заповнити електронну анкету на сайті за 24 години до вильоту в Кіпр.

Вимоги в'їзду на Кіпр з огляду на зони
Вимоги в'їзду на Кіпр з огляду на зони
Фото: скриншот

Домініканська Республіка

Що очікувати від клімату Домінікани: зима та весна тут найкомфортніші для відпочинку, називають періоди сухим сезоном. А купаються у карибському морі тут круглий рік, бо воно сприяє, за це туристи й обожнюють курорт! Нещодавно сюди запровадили прямі рейси з Києва, тому подорожувати в Домініканську Республіку стало зручніше.

Які курорти обрати: найпопулярніший – Пунта-Кана, яка на березі Карибського моря зі спокійним океаном, ще локації зі схожим настроєм – Ла-Романа та Бока-Чіка. Але якщо ви їдете серфити, то обирайте північне узбережжя Домінікани, там зможете "зловити" свою хвилю – на Пуєрто-Плата та Каберете. Пунта-Кана все ж залишається у фаворитах серед туристів через сучасні готелі та найкращі пляжі.

Домініканська Республіка
Домініканська Республіка
Фото: Pexels

Прайс відпочинку на одного з перельотом: сюди летять мінімум на 10 днів, бо загалом дорога займає 12 годин. Ціна за тур на 10 днів у 4-зірковому готелі формату all inclusive – від 35 тисяч гривень. Зауважте, 3-зіркових готелів тут мало, інколи вони коштують аналогічно, як і 4-ки. Вигідніше бронювати готелі 4-5-зіркові!

Коронавірусний чек-лист: вітаємо, тут тест не потрібен – купуйте лише тур і заповнюйте електронний квиток на сайті eTickets за 72 години до вильоту. Ви отримаєте QR-код, який у вас перевірять в аеропорту по прибутті в Домініканську Республіку (для повернення також потрібен QR-код при вильоті із країни, тож повторіть аналогічну операцію).

Поради від турагента

Враховуючи нестабільну ситуацію під час COVID-19, ми рекомендуємо під час бронювання туру оформлювати додаткові пакети страхування. Уточнюйте у вашого агента додаткові варіанти страхування, щоб мінімізувати можливі туристичні ризики під час пандемії. І ви матимете змогу частково повернути сплачені кошти, якщо зіткнетеся з забороною виїзду на запланований відпочинок.

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Джерело: Instagram: veronas_
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