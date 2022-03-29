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Не життя, а ляпас Вілла Сміта! 7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 12:02
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У Мережі зі скандального випадку на церемонії зробили меми про воєнний стан в Україні
7 мемів про актора на “Оскарі”, які зрозуміє кожен
7 мемів про актора на “Оскарі”, які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

Тема на церемонії "Оскар"-2022, яку найбільше обговорюють, – ляпас актору Крісу Року від Вілла Сміта. Той вліпив йому потужного ляпаса за невдалий жарт, адресований дружині Джаді Пінкетт. У Мережі ситуація стала приводом для жартів та мемів, які українці адаптували до воєнного стану та щоденного життя. "Сьогодні" покажуть ТОП-7 мемів, які ви оціните.

7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

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7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

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7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

7 мемів про актора на
7 мемів про актора на "Оскарі", які зрозуміє кожен / Фото: Инстаграм

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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