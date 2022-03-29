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6 сервісів для онлайн-навчання, саморозвитку та отримання інформації

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 20:40
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Корисні освітні ресурси та сервіси, що надають психологічну та іншу допомогу українцям
Онлайн-програми для навчання, саморозвитку та отримання інформації
Онлайн-програми для навчання, саморозвитку та отримання інформації / Фото: pixabay.com

Олена Зеленська розповіла, як із тисячі дитячих малюнків створять маніфест-колаж про війну в Україні, який виставлять на міжнародному цифровому аукціоні NFT. Міністерство освіти і науки України також займаються корисною справою – разом із партнерами вони заснували низку корисних освітніх ресурсів, а також сервісів, які надають психологічну допомогу.

"Освітній Хаб – EduHub.in.ua" проводять щоденні онлайн-зустрічі із сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

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"НУМО" – програма для розвитку дошкільнят, дитячий онлайн-садок із відеозаняттями для дітей від 3 до 6 років. Перший випуск доступний для перегляду на YouTube-каналах МОН та UNICEF.

"Навчання без кордонів" – загальний освітній проєкт МОН, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель", регіональних каналів Громадського мовника та платформ онлайн-телебачення.

"Всеукраїнська школа онлайн". Цю платформу з відеоуроками, конспектами та тестовими завданнями можуть використовувати не лише діти, а й дорослі. З метою зручності було розроблено і мобільний додаток.

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Дитячі психологи та педагоги за підтримки Міністерства освіти і науки запустили телеграм-канал "Підтримай дитину", в якому зібрали ігри, вправи та поради, що допомагають підтримати дітей у скрутні часи.

МОН у співпраці з дитячим психологом розробило серію інформаційних матеріалів "Психологічна турбота від Світлані Ройз". Підбірка відеоінструкцій та інфографіків, що містять рекомендації та практичні поради для батьків.

Читайте про дистанційні платформи навчання на сайті Vogue.ua.

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Також дивіться: українські підлітки створили NFT-колекцію малюнків, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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