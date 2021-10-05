Олди не розуміють, а для покоління Z – це краш: 13 сучасних евфемізмів, які варто знати

Хочете зробити свій лексикон "трендовим"? Тут єдине слово "краш" не допоможе! Ми розкажемо про 13 сучасних евфемізмів, які варто знати кожному

13 сучасних евфемізмів, які варто знати / Фото: Pexels

Звісно, якщо ви не хочете відкривати Google на зустрічі, щоб дізнатися, що таке "лончанув з факапу". У статті розкажемо про евфемізми хард-воркерів, блогерів, для рутинного життя людей, а також "маскування" факапів. З пошуковими запитами зумерів в Інтернеті, про які розповідали раніше, також ознайомтеся.

Чому евфемізми популярні?

Евфемізми – лексика для людей, які прямолінійні у спілкуванні, але все ж хочуть зробити свої висловлювання лайтовішими. Тож зараз модно говорити – не "нахамив", а "аб'юзнув".

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Цими словами маскують сенс, який є небажаний, вульгарний та зневажливий, щоб зробити його "м’якшим". Це один із аргументів, чому тексти в соціальних мережах ними перенасичені. Ненормативна лексика також входить до списку слів, які сучасні люди інтерпретують в евфемізми.

Розпочнемо з "жизи"

Часто запізнюєтеся на роботу та зустрічі, як і кур’єр піци з доставкою в особливий день? Якщо життєво, то ми не знаємо, як ви жили без цих трьох евфемізмів.

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Тепер не кажуть: "Нахамив кур'єру піци". Правильно – "Аб’юзнув фуд-делівері".

І не вживайте "Проспав на роботу в понеділок". Кажіть – "Зловив вікенд-джетлаг".

І ніякого "Забув і запізнився на зустріч". Правильно – "Постфактум реджектив мітап".

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Далі – евфемізм, який ідеалізує життя у соціальних мережах

Ви не раз чули від блогерів, як вони апгрейдять назви страв, які приготували вдома. Кажуть не "смажена яєшня", а "скрамбл". І "макарони" вони не готують, а виключно "пасту". А коли додають до рису щось окрім солі, то одразу презентують у сторіс як "ризото". Знайомо?

Ось один із евфемізмів , який шокує вашу маму, але сподобається друзям в інтернеті:

"Сьогодні у мене хоуммейд мітболи на бранч", але не "Мама зробила котлетки на полуденок".

Хард-воркери тут є? Ловіть свою "жизу"

Люди, які 24/7 присвячують себе роботі та знають, що таке вигорання, оцінять 5 виразів з евфемізмами.

Досить говорити "Швидко умовив взяти на випробувальний термін", навіть, якщо ви початківець. Кажіть "Асапнув позитивний фідбек сечеру".

Зробіть свою відмазку про невідвідування роботи трендовою та покажіть, що ви поліглот. Тому ніяких "Кілька днів не виходив на роботу", а виключно "Офф-тейк дейофов".

Люди, які працюють понаднормово, не обійдуться без виразу "Закінчив вау кейс для портфоліо". Олдскульна його версія – це "Зробив щось корисне для проєкту".

І звернення до керівників є. Бос вас постійно змушує закінчувати роботу, бо дедлайни "горять" (хоча – це ваш професійний обов'язок)? Кажіть "Бос газлайтно джобізданить".

Вислови для похвали також маємо. Колись говорили "Похвалив молодшого спеціаліста за репліку на нараді, яка змусила посміхнутися начальника", але не сьогодні! Бо сучасні люди кажуть "Ачівнув джуніора за пітч на мітингу"

І на десерт – сленг для факапів

Його також використовують публічні люди в соціальних мережах. Погодьтеся, що позитивніше впливає на образ не "Переплутав завдання", а "Креативно інтерпретував".

Ось ще 3 must know вислови, які вам знадобляться:

"Все переплутав" – "Хаотично пріоритезував".

"Облажався в перший день" – "Лончанув з факапа".

"Зірвав терміни робіт" – "Переніс дедлайн в зону комфорту".

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