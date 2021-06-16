Звичайне пасовище перетворилося в ромашкове поле на 25 гектарів: де ця краса і як доїхати
Доїхати туристам до ромашкового поля непросто, але, кажуть, воно того варто. Директор Дністровського регіонального ландшафтного парку назвав два способи, як дістатися до поля
Ромашкове поле на 25 гектарів. Така краса цвіте на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. На місці засіяного ромашками поля спочатку було звичайне пасовище, яке згодом перестали використовувати, і воно заросло квітами. Як туди дістатися – далі в нашому матеріалі.
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Доїхати туристам до ромашкового поля непросто, але, кажуть, воно того варто. І якщо зважитеся, то не зволікайте, адже квіти незабаром почнуть відцвітати.
Директор Дністровського регіонального ландшафтного парку Михайло Ковтун назвав два способи, як можна дістатися до ромашкового поля:
Спосіб 1.
Це селище Летяче Тернопільській області, і місцеві жителі вже правильно розкажуть, як туди дійти.
"Не доїхати автомобілем, а просто дійти, тому що з дорогами проблема, і ще з'їзд до річки Дністер важкий", – пояснює Михайло Ковтун.
Спосіб 2.
З Івано-Франківської області, колишній Городенківський район звідки ви човном переправитеся на інший берег.
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