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Звичайне пасовище перетворилося в ромашкове поле на 25 гектарів: де ця краса і як доїхати

Сьогодні, 14:43

Доїхати туристам до ромашкового поля непросто, але, кажуть, воно того варто. Директор Дністровського регіонального ландшафтного парку назвав два способи, як дістатися до поля

В Україні знайшли ромашкове поле на 25 гектарів
В Україні знайшли ромашкове поле на 25 гектарів
Фото: Pexels

Ромашкове поле на 25 гектарів. Така краса цвіте на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. На місці засіяного ромашками поля спочатку було звичайне пасовище, яке згодом перестали використовувати, і воно заросло квітами. Як туди дістатися – далі в нашому матеріалі.

Тим часом в Київському зоопарку бебі-бум: розродилися аж три символи року.

Доїхати туристам до ромашкового поля непросто, але, кажуть, воно того варто. І якщо зважитеся, то не зволікайте, адже квіти незабаром почнуть відцвітати.

Директор Дністровського регіонального ландшафтного парку Михайло Ковтун назвав два способи, як можна дістатися до ромашкового поля:

Спосіб 1.

Це селище Летяче Тернопільській області, і місцеві жителі вже правильно розкажуть, як туди дійти.

"Не доїхати автомобілем, а просто дійти, тому що з дорогами проблема, і ще з'їзд до річки Дністер важкий", – пояснює Михайло Ковтун.

В Україні знайшли ромашкове поле на 25 гектарів
В Україні знайшли ромашкове поле на 25 гектарів
Фото: скриншот

Спосіб 2.

З Івано-Франківської області, колишній Городенківський район звідки ви човном переправитеся на інший берег.

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Джерело: Сьогодні
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