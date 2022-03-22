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Назад у СРСР? 7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 березня, 10:04
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Не цукор, а біле золото, яке змітають з прилавків та порівнюють з дорогим подарунком на свято
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

Як виглядає дефіцит цукру в Росії побачив весь світ за за останні декілька днів. В Мережі розповсюджують відео та фото з супермаркетів, де помітні великі черги та людей, які ледь не б’ються за цукор. "Сьогодні" покажуть 7 курйозних мемів про те, як росіяни в магазин за цукром ходили, який через дефіцит порівнюють з золотом.

7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

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7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

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7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: Инстаграм

7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії
7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії / Фото: скріншот

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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