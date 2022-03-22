Назад у СРСР? 7 курйозних мемів про дефіцит цукру в Росії

Як виглядає дефіцит цукру в Росії побачив весь світ за за останні декілька днів. В Мережі розповсюджують відео та фото з супермаркетів, де помітні великі черги та людей, які ледь не б’ються за цукор. "Сьогодні" покажуть 7 курйозних мемів про те, як росіяни в магазин за цукром ходили, який через дефіцит порівнюють з золотом.
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