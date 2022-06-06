Чи потрібно брати парасольку? Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Сайт "Сьогодні" розповість, якою буде погода в Україні на початку тижня

Погода в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 6 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує жителів більшості областей. Сьогодні температура повітря буде саме такою, якою повинна бути у літню пору. Однак попри спеку в деяких регіонах нашої країни прогнозують не зовсім сприятливі для прогулянок погодні умови.

У більшості областей України сьогодні очікується тепла погода. Попри це у деяких регіонах прогнозують дощі.

Реклама

Якою буде погода

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Дощі варто очікувати лише у чотирьох областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та у Криму. Тому варто подбати про парасольку. Водночас гроз не прогнозують. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 27 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +24...+27 градусів.

У північних регіонах – 21-26 градусів тепла. На півдні очікується 22-27 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, 23-25 градусів тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +22…+24 градуси.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

Реклама

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Раніше ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.

Крім того, ми давали поради про те, як дачникам захистити город від дощів.