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Чи потрібно брати парасольку? Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Олексій Логінов Олексій Логінов
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6 червня, 06:14
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Сайт "Сьогодні" розповість, якою буде погода в Україні на початку тижня
Погода в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 6 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує жителів більшості областей. Сьогодні температура повітря буде саме такою, якою повинна бути у літню пору. Однак попри спеку в деяких регіонах нашої країни прогнозують не зовсім сприятливі для прогулянок погодні умови.

У більшості областей України сьогодні очікується тепла погода. Попри це у деяких регіонах прогнозують дощі.

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Якою буде погода

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Дощі варто очікувати лише у чотирьох областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та у Криму. Тому варто подбати про парасольку. Водночас гроз не прогнозують. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 27 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +24...+27 градусів.

У північних регіонах – 21-26 градусів тепла. На півдні очікується 22-27 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, 23-25 градусів тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +22…+24 градуси.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Раніше ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.

Крім того, ми давали поради про те, як дачникам захистити город від дощів.

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
Олексій Логінов
Олексій Логінов

У минулому – синоптик, тепер журналіст. У медіа з 2018 року. Вірю в науку та прогрес. Пишу про технологічні прориви, наукові відкриття. Мій друг – Укргідрометцентр, працюю з метеорологами, складаю прогнози погоди для "Сьогодні".

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