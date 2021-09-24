Нова пісня та відверті зізнання про Євробачення: як "пошумів" Go_A на концерті (репортаж)

23 вересня гурт виступив з сольником у Києві. "Сьогодні" відвідав концерт та розповість, як вони "пошуміли" та "розірвали" сцену

В Go_A відбувся концерт 23 вересня в Києві / Фото: Facebook: Art Live

Спойлер: солістка Катерина забороняла глядачам знімати на телефон, зізналася, чому звичні концерти кращі за "Євробачення" та вибачалася за форс-мажор.

Дізнайтеся також, як пройшов концерт гурту "Мумій Троль" у Києві, де не обійшлося без скандалів.

Концерт розпочався не лише з хітів та оплесків аудиторії, а й вибачень

Реклама

Сольник планували провести на терасі D12, але через погодні умови, концерт перенесли в приміщення галереї. Місця всередині було менше. На багатьох VIP-кріслах, які розташували навпроти сцени, ніхто не сидів і вони заважали. Деякі фани були обурені, бо ця "преміальність" закрила прохід до сцени.

VIP-місця на концерті Go_A

Солістка Катерина на початку концерту вибачилася за форс-мажорні обставини. І нагадала, заради чого глядачі насправді прийшли на захід.

Вам затишно? Вибачайте за незручності. Це форс-мажорні обставини. Було багато причин скасувати концерт. Але ж люди сюди приходять за іншим – музикою. Тож веселімося, – сказала вона.

Реклама

В Go_A відбувся концерт 23 вересня в Києві / Фото: Facebook: Art Live

Публіка підтримала почуте оплесками.

Солістка Катерина зізналася, що концерт їй до душі більше, ніж "Євробачення"

Для Катерини важливий контакт із аудиторією та емоції фанів після почутих пісень. Співачка одна з тих, хто залюбки обніметься з гостями в залі під час концерту. Поговорить з ними, як з друзями та запитає – "А як ваш настрій?". І вона зізналася, що такий формат їй більше до душі, ніж на "Євробаченні".

Реклама

Солістка Катерина цінує конект із фанами на концерті / Фото: Facebook: Art Live

Класичний концерт – це прикольніше, ніж "Євробачення". Конкурс, звісно, теж класний, але то інший формат. Захід на якому ми перебуваємо емоційніший, тож набагато крутіший, – сказала вона.

Після сказаного, солістка заспівала "Соловей", щоб показати переваги між "Євробаченням" та концертом на практиці. І одразу почула слова підтримки та оплески від аудиторії.

/ Фото: Facebook: Art Live

Go_A презентував нову пісню "Русалочки", яку заборонив знімати на відео

На початку концерту солістка спойлерила, казала, що вони з командою приготувала "ніштячки". Але мало хто здогадувався, що "ніштячки" – нова пісня "Русалочки".

Перед виконанням потенційного хіта, Катерина попрохала вимкнути всіх телефони та не знімати виступ.

Go_A презентував нову пісню "Русалочки" / Фото: Facebook: Art Live

А можна вас попросити на 1 пісню повимикати свої телефони? Зараз буде класний трек, і ми довго думали чи зіграти його, – сказала вона.

Людей, які продовжували знімати вона жартівливо називала "ворогами".

Пісню "Русалочки" глядачі оцінили. В неї є шанси конкурувати з легендарним "Шумом" та "Соловеєм".

Дякуємо, це була презентація нашої нової пісні. Тепер Go_A пише таку музику, – сказала після треку солістка.

Фани закружляли в хороводі біля сцени і на VIP-місця не зважали

Гурт на біс виконав пісню "Шум", якою "розірвав" сцену. Як і фани, які закружляли в хороводі та проігнорували розташовані VIP-місця. В кінці концерту глядачі спрямували свої емоції в танець, а гурт Go_A ще раз впевнився, що вони законектились з аудиторією.

Раніше ми розповіли, що в Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести.