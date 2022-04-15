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​​Не знають, чи зможуть повернутися додому: історія зворушливого фото дідуся з онучкою

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 квітня, 12:45
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Фото дідуся, який заколисує онучку, "облетіло" Instagram, Facebook та інщі соціальні мережі. Розповідаємо історію світлини, яка розчулить ще більше
​​Не знають, чи зможуть повернутися додому: історія зворушливого фото дідуся з онучкою
​​Не знають, чи зможуть повернутися додому: історія зворушливого фото дідуся з онучкою / Фото: Instagram: unicef_ukraine

Через агресію Росії, тисячі українців покинули домівки задля безпеки. 84-літній дідусь Валентин Миколайович на фото – один з них. Він вперше здолав найдовшу відстань на старенькому авто, щоб врятувати рідних з Запорізької області. Розповідаємо його історію, яку опублікували в Instagram дитячого фонду UNICEF.

Валентин Миколайович з сім’єю ховались від бомбардувань в селі Степове Запорізької області. Підвал будинку був їх "домом". Разом з ним ховалися син, невістка, троє онуків та песик.

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/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

Валентин Миколайович вирішив перевести сім’ю на Івано-Франківщину після того, як вони ледь не втратили маму дітей Марію та з'їли всі запаси. Дідусь – єдиний водій в сім’ї. Він вперше здолав таку відстань за кермом старенького авто, щоб врятувати рідних.

/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

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Перша зупинка дорогою до Івано-Франківщини була в центрі для біженців у Запоріжжі. Поки батьки гралися зі старшими дітками, Валентин Миколайович заколисував 6-місячну Ізабеллу, не здогадуючись, що фотограф зробить світлину, яка розчулить Мережу.

/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

Дідусь бачив Другу світову війну на власні очі в дитинстві. І не хотів, щоб його онуки відчули воєнний стан на собі.

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Я у дитинстві грав патронами, та не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство, — говорить він.

Родина в безпеці, але вони не знають, чи зможуть колись повернутись додому.

Дізнайтеся також історію журналістки Євгенії Бобрик, яка двічі намагалася врятуватися з Бучі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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