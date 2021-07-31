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Не лише Говерла: які три гори треба підкорити кожному українцю

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
31 липня, 12:05
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Плануєте сходження літом в Карпати, але не знаєте, куди саме? Ми розповімо про три гори для одноденного маршруту, які до снаги навіть новачкам
На яку гору піднятися літом-2021
На яку гору піднятися літом-2021

Про гори must see в Україні розповіла гірський гід-інструктор Надія Правда. Вона нещодавно ділилася з нами чек-листом для походу в гори. Спойлер: одна з вершин не мейнстрімна, але гідна конкурувати з Говерлою. Цікаво, яку оберете ви?!

Надія Правда – супроводжуюча
Надія Правда – супроводжуюча / Фото: пресслужба

Як щодо популярного Попа Івана Чорногірського?

Одна з найвищих гір України – Піп Іван Чорногірський, яка височіє на 2028 метрах і розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Під час підкорення вершини мандрівники насолоджуються не лише красою природи навколо, а й туристичними локаціями, які вони зустрічають на шляху.

Гора Піп Іван Чорногірський висотою 2028 метрів
Гора Піп Іван Чорногірський висотою 2028 метрів / Фото: Wikipedia

Якщо ризикнете піти, то побачите гору Вухатий Камінь, Дзембронські водоспади, та полонину Смотрич, де є сироварня, на якій можна придбати локальну бринзу та інші сири. Але родзинка подорожі все ж на самісінькій вершині Попа Івана – астрономічна і метеорологічна обсерваторія "Білий слон", яка перебуває на реконструкції.

Астрономічна і метеорологічна обсерваторія
Астрономічна і метеорологічна обсерваторія "Білий слон" / Фото: Wikipedia

Звідки стартувати: якщо ви за одноденний маршрут, то з села Дземброня Івано-Франківської області, або з полонини Смотрич (яка орієнтовно за 22 км від Дземброні). Орієнтовний час добирання 8 годин. Якщо ви поціновувачі походів хоча б на два дні, рекомендовано стартувати з села Шибене. І Піп Іван буде першою горою, яку ви підкорите, а кінцева зупинка – селище Дземброня. Звісно, не обійдеться й без ночівлі в горах.

Увага: дорога на місцевості у Дземброні екстремальна, рекомендуємо добиратися транспортом, який пристосується до дорожніх незручностей.

Наступна – незвідана Парашка!

Ця львівська гора не така популярна, як Говерла чи Піп Іван. Але експертка зазначила, що під час дебютного сходження вона з групою не очікувала, що за складністю підняття її можна буде порівняти з Говерлою. А краєвиди з Парашки мають всі шанси стати конкурентами вже згаданої гори.

Сходження на гору Парашка летом-2021
Сходження на гору Парашка летом-2021 / Фото: karpaty.life

Висота Парашки – 1268,5 метрів, і це найвища вершина Львівщини. Перших 500 метрів сходження – не з легких, бо туристи долають "крутий" підйом, далі маршрут комфортніший. Якщо порівняти зі стартом сходження на Говерлу із навчально-спортивної бази "Заросляк", то він складніший.

Краєвиди з гори Парашка
Краєвиди з гори Парашка / Фото: пресслужба

Орієнтовний час добирання на Парашку – 11 годин, і за день ви пройдете 16 км (туди й назад). А щоб здолати шлях у два боки на Говерлу, мандрівники проходять менший кілометраж.

Звідки стартувати: з міста Сколе Львівської області, від супермаркету "Рукавичка".

Увага: рекомендується підкорювати гору з гідом, або людьми, які відвідували її неодноразово. Бо маркування шляхом до Парашки нечіткі, можна заблукати.

І на завершення – гора Хом’як!

Хом’як, яка розташована в Івано-Франківській області – це класика для любителів гір, як і Говерла. Її висота 1542 метри, а добиратися муситимете орієнтовно 8 годин.

Маршрут до підніжжя вершини красивий: вас вразять гірською естетикою ліс та серпантини. Але останні 500 метрів "хардкорні", і водночас цікаві, бо мандрівник бачить суцільне велике каміння замість звичної галявини. На Говерлі такого не побачити. З Хом’яка ви помітите пейзажі на Буковель та Говерлу.

Маршрут на гору Хом'як та краєвиди
Маршрут на гору Хом'як та краєвиди / Фото: Wikipedia

Звідки стартувати: туристи розпочинають сходження біля повороту в село Паляниця. Скупчення народу, який зібрався на Хом’як ви одразу помітите!

Увага: для підкорення гори гід не обов’язковий, бо великий потік людей та достовірне маркування не дадуть вам заблукати.

Світанок на горі Хом'як висотою 1542 метри
Світанок на горі Хом'як висотою 1542 метри / Фото: Wikipedia

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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