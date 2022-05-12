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Не робіть так: ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу за кордон

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 травня, 13:50
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Про найпоширеніші помилки абітурієнтів та як їх не допустити – в матеріалі "Сьогодні"
Не робіть так: ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу за кордон
Не робіть так: ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу за кордон

Думали, що особливості вступу до українських та закордонних ЗВО аналогічні? Ні! В університетах Європи вступна кампанія відрізняється процедурою, списком необхідних документів та терміном подачі заяви. Ми з директоркою освітньо-еміграційного центру Юлією Мартинюк, розповімо про ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу до іноземних вишів.

Директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк
Директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк / Фото: пресслужба

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1 – відсутній план вивчення іноземної мови

Студенти люблять відкладати вирішення питань про вступ на період 11 класу. В останній момент здогадуються, що для вступу за кордон необхідно складати офіційні мовні іспити (англійська – IELTS, TOEFL, німецька – TestDaf, французька – DELF).

Розуміти співрозмовника та вміти читати іноземною мовою, недостатньо для вступу до ЗВО. Необхідно складати офіційні мовні іспити, які приймають університети. Процес підготовки вимагає регулярності протягом декількох місяців, тож все робити в останній момент – не найкраща ідея, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

2 – незнання дедлайну подачі документів

Абітурієнти в Україні подають необхідні документи до ЗВО у липні, щоб розпочати навчання у вересні. В деяких іноземних університетах дедлайн прийому заяв у січні чи раніше. Помилково абітурієнти думають, що в Україні та за кордоном термін подачі аналогічний.

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Наприклад, для вступу на бакалавріат у Францію (на 2022-2023 навчальний рік) дедлайн подачі документів був 15 грудня 2021 року. Уважно вивчайте терміни подачі документів в тій країні, куди плануєте поступати. Якщо абітурієнт пропустив офіційний дедлайн, то "донести" документ не вийде, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

3 – неаргументований вибір майбутньої професії

Інколи студенти обирають спеціальність в університеті, керуючись швидкоплинними вподобаннями, а не перспективами подальшого працевлаштування та актуальності професії через декілька років.

Через відсутність профорієнтації в українських школах, абітурієнти часто не знають про перспективні та затребувані професії, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

4 – халатне ставлення до вимог вступу

В кожної країни свої вимоги щодо завірення та легалізації українських освітніх документів. Неналежне вивчення вимог іноземних ЗВО, призведе до відмови в обробці поданої заяви абітурієнтом.

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Хтось вимагає тільки апостиль диплому, хтось подвійний апостиль, а комусь необхідне засвідчення присяжним перекладачем, якого в Україні може й не бути. Ознайомтеся з вимогами, щоб вам не відмовили в опрацюванні поданої заяви, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

5 – невдало написані мотиваційний лист та резюме (CV)

Ці документи відсутні в переліку для вступу до українських університетів, але вони обов’язкові для подачі пакету документів до закордонних вишів у розвинених країнах.

Часто абітурієнти не розуміють, що писати в мотиваційному листі, на чому наголошувати та як зробити заявку більш помітною серед інших. Аналогічна проблема з резюме, яке асоціюється виключно з працевлаштуванням. Випускники шкіл не знають, як правильно сформувати інформацію в CV та чому фрази "не в шлюбі", "немає шкідливих звичок" недоречні, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

6 – неправильний аналіз фінансування навчання

Деякі абітурієнти цікавляться лише вартістю навчання, забуваючи про витрати на проживання, їжу та транспорт в країні. В Німеччині, Австрії, Фінляндії, Норвегії та Бельгії незахмарні цінники на навчання в державних закладах, але дороге життя.

Інколи вигідніше обрати платну програму, наприклад, в Польщі чи Чехії та зекономити на вартості проживання, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

7 – студенти забувають про необхідність візи

Абітурієнти з України не зможуть навчатися без студентської візи в країні, де діє безвіз. Хоча, більшість людей впевнені, що безвіз – аргумент для відсутності студентської візи. Для довгострокового навчання необхідно отримати студентську візу та оформити дозвіл на перебування в країні. У посольств серйозні вимоги щодо їхнього оформлення.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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